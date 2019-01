Belén Esteban, desatada como nunca: se marcha de 'Sálvame' bajo amenazas

Belén Esteban, como cualquier ‘niña mimada' (es este caso por Telecinco) hace y deshace a su antojo cuando quiere. El 29 de enero de 2019, la colaboradora abandonó su puesto de trabajo en ‘Sálvame' porque no le gustaba que hablasen de su ex, Jesulín de Ubrique.

Dicen que Jesulín de Ubrique se va a separar de su mujer, María José Campanario. No es la primera vez que se escuchan estos rumores pero los entendidos en el tema dicen que en esta ocasión, son verdad.

El 29 de enero de 2019, en ‘Sálvame' se volvió a hablar del tema. Todos los colaboradores hablaban pero hubo una que se mordía la lengua: Belén Esteban.

La de Paracuellos no pudo evitar explotar:

Cuando habla de la familia, hijos son tres, no dos y no tengo nada más que decir. Tienen la suerte de que no me dejan hablar.