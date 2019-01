Cabreo y asco de Ana Rosa Quintana ante el 'edredoning' de Sofía Suescun: "¡Me voy!"

Sofía Suescun y Alejandro Albalá han protagonizado un 'edredoning' dentro de ‘Gran Hermano Dúo'. La escena ha provocado un sinfín de reacciones y también ha enfadado a muchos, como a la mismísima Ana Rosa Quintana.

'GH Dúo' o cómo ya sabemos quién va a ganar en apenas unos días de concurso.



En la tertulia de la crónica social de ‘El programa de Ana Rosa' del 30 de enero de 2019 se habló, como de costumbre, de las últimas noticias de ‘GH Dúo' y Joaquín Prat le preguntó a Ana Rosa Quintana:

Si yo te preguntase quién crees que ha sido la pareja que ha protagonizado el primer ‘edredoning' de Gran Hermano Dúo, ¿quiénes crees que serían?

La presentadora contestó:

María Jesús y Julio (Ruz).



Pues no, eran Sofía Suescún y Alejandro Albalá. Ana Rosa no se lo podía creer. Ni ella ni muchos espectadores puesto que esta pareja lleva meses criticándose en público y, dentro de la casa, Sofía ha mostrado, en más de una ocasión, el rechazo que siente hacía su ex.

Al final, Sofía y Alejandro han ‘cedido' a la pasión (o tal vez a las ansias de protagonismo en el programa) y el 29 de enero de 2019 vimos su primer edredoning en la casa de Guadalix de la Sierra.

Desde su propio programa, Ana Rosa tuvo que ver la escena completa (y bastante explícita) de lo que hacían Alejandro y Sofía debajo de las sábanas.

Nada más ver el vídeo, Ana Rosa, molesta, le preguntó a la directora del programa: