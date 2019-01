La confesión más sobrecogedora de Mila Ximénez que ha puesto en jaque a medio 'Sálvame'

Mila Ximénez se ha abierto en canal. Quizá demasiado. En un post para su blog de la revista Lecturas, la colaboradora ha homenajeado a su amigo Raúl Prieto, ex director de ‘Sálvame' y, de paso, ha confesado secretos internos (suyos y del programa) para terminar hablando de la tragedia del niño Julen. Ahí es nada...

Raúl Prieto fue el director de ‘Sálvame' durante muchos años. Es novio del famoso arquitecto Joaquín Torres y hace tiempo que a Prieto no le vemos dando órdenes en el plató del programa de Telecinco. Aunque no lo parezca, estos dos hechos (la pareja y el ausentismo laboral) están relacionados.

Mila Ximénez, el mejor activo de ‘Sálvame', le ha dedicado un post a su buen amigo Prieto (quién, por cierto, será el padrino de la boda de Belén Esteban), aprovechando el último cumpleaños del exdirector.

Escrito esto, Mila entra en terreno personal narrando cómo ha sido trabajar con Prieto y las malas condiciones en las que estaba ella cuando le conoció:

Trabajar con él ha sido un ejercicio diario de enfrentarme con mis miedos, mis diablos y también de mis habilidades, que supo potenciarme siempre. Lo conocí en uno de los peores momentos de mi vida. Y digo vida por decir algo. Yo no vivía, deambulaba, intentando evitar los golpes diarios de mi derrota. Él me hizo creer que podía y que sabía. Así que me lo creí y dejé de lamentarme.

Pero Prieto y Mila ya no trabajan juntos. Ella le echa de menos y da una pista de por qué ha dejado el trabajo:

¿Quiere decir Mila que Raúl ha dejado su trabajo por amor? Eso no lo sabíamos. ¿Por qué lo han tapado?¿Podemos suponer que Joaquín Torres presionó a su pareja?

Y para terminar, Mila habla de la desgracia del niño Julen, encontrado muerto en un pozo. ¿La relación entre ambos temas? Un misterio.

Durante la fiesta, recibimos la noticia del hallazgo de Julen. Fue una noticia esperada y no por eso menos triste. Ahí me di cuenta de que pasamos media vida lamentándonos por fruslerías. Pensé en mis nietos, que estarían durmiendo plácidamente. En mi hija, que ha conseguido formar esa familia que siempre quiso. En lo que no he sabido retener y en lo que me esfuerzo por conseguir. En esos fracasos que me hicieron perder mucho tiempo en el lamento. Pero, volviendo al presente, tengo que repetirme "que para ganar lo que nunca hay que perder no hay que llorar por lo que siempre está perdido". Así que voy a intentar mirar a mi alrededor y quedarme con lo que tengo, que es mucho. Un agujero le quitó la vida a Julen. Vamos a agradecer a los orificios que nos permiten respirar. Porque nadie está libre de caer en las trampas que te pone la vida a diario.