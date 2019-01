Isa Pantoja ha destrozado a su familia y Cristina Tárrega lo sabe: "¡Ni te conozco ni te quiero conocer!"

Isa Pantoja tiene una nueva enemiga: Cristina Tárrega. ¿Cómo es posible? Pues muy sencillo, la hija de Isabel Pantoja ha vuelto a atacar a su madre en una de las entrevistas más bochornosas que se recuerdan y la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa' es, de repente, la nueva mejor amiga de la tonadillera.

Kiko Rivera confesó en ‘GH Dúo' que era adicto a las drogas y que fue su mujer y su madre quiénes le sacaron de ese infierno. A su hermana ni la mencionó.

Isa Pantoja, por su parte, tardó dos semanas en pronunciarse sobre el tema y lo hizo bajo cobro en una exclusiva para la revista Lecturas.

La entrevista de la hija de la tonadillera no pudo ser más deshonesta, vergonzosa y triste. La joven dijo cosas como que no sabía que su hermano era drogadicto pero porque a ella no se implica con su familia "porque le da pereza". O que su madre se negó a ingresar a Paquirrín en un centro especializado.

Cobrar por decir este tipo de cosas de su propia familia, sobre todo de una persona enferma, ha colocado a Isa en la curda floja. Hay unanimidad en contra de Chabelita.En ‘Sálvame', hasta su propia prima Anabel ha cargado contra ella.

Palo a Chabelita por fría, sosa y juerguista...



Y mientras que Isa Pantoja disfruta de la vida con su novio Asraf, el 31 de enero de 2019, en ‘El programa de Ana Rosa' volvieron a hablar de Chabelita y lo que sorprendió fue el ataque brutal de Cristina Tárrega contra la joven.

No te conozco ni te quiero conocer. No te importa nada ni nadie.

Así comenzó Tárrega su airado discurso contra Chabelita. Y es que la colaboradora de ‘AR' es amiga íntima (además de tener relaciones laborales juntas ) de la madre, Isabel Pantoja.

Tárrega estaba rabiosa y dijo lo más grande de la hija de su amiga:

Puedes ir soltando tus mierdecitas de tu madre cuando quieras que tu madre te seguirá queriendo, pero el daño que le estás haciendo es brutal. Brutal. Isa no le importa a nadie. Ha tenido que hablar de su familia para tener una portada.

Tárrega asegura que le ha aconsejado a Pantoja madre que se vaya a América Latina, "donde es una ‘ídola' y pueda disfrutar de quién es ella".