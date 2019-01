El 'zasca' de Ana Rosa Quintana ante las amenazas de Ylenia Padilla que ha dejado impactado a todo el mundo

Ylenia Padilla sigue desatada en 'GH Dúo' y el 30 de enero de 2019 le dio por atacar al equipo de ‘El Programa de Ana Rosa'. Al día siguiente, la presentadora de Telecinco le contestó.

Los programas esos donde aparecen estas señoras que todo lo saben y que me estarán poniendo de vuelta y media. Ese programa blanco que tiene una hora negra pero que muy negra.

Así comenzó Ylenia Padilla su inesperado ataque contra El programa de Ana Rosa. La rubia de Benidorm, no contenta con criticar el magacín, amenazó a los colaboradores

Sé que fuera me están trajeando a saco.

Que hablen, que hablen... Que cuando salga yo también tengo muchas cosas que contar que me he callado durante mucho tiempo. Mamá, apunta a los que me estén poniendo a parir que ya saldré.