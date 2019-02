Risto Mejide o Paula Echevarría : Las catástrofes que han provocado la caída de Vasile

Mediaset España no pasa por su mejor momento. La gestión de Paolo Vasile, Consejero Delegado del grupo, ha provocado que en este arranque de año haya habido una gran cantidad de tropiezos en prime time. Si a eso le sumamos la caída en picado de Cuatro, Mediaset España pierde el reinado frente a Atresmedia.



A pesar de que Telecinco ha conseguido la primera posición como cadena en este primer mes de 2019, todo ello se debe a la gran cantidad de horas que le han dedicado al caso Julen y a ‘GH Dúo'. Ojo, todas las cadenas han exprimido la tragedia del niño del pozo de manera custionable pero en T5 le han sacado más partido y han tenido más éxito.

El desastre Mediaset: pésimo Risto, mal 'GH Dúo', varios despidos y una barbie militar...

Que Paula Echevarría no haya sido la estrella esperada ha provocado que Los Nuestros 2 haya sido una catástrofe en términos de audiencia.

Que su programa estrella, GH DÚO, no alcance los datos de GH VIP, no significa que sea un fracaso pero no es el fenómeno social que esperaban.

Otro error de Vasile: lanzar Got Talent frente a La Voz provocando que Antena 3 les tome la delantera. El resultado: un continuo ir y venir de fracasos.

Sorprende, a priori, que T5 haya tardado en estrenar sus grandes apuestas de comienzo de año o que las haya programado mal aunque hay que tener en cuenta que enero es un mes en el que, tradicionalmente, la inversión publicitaria es más baja , por lo que, suponemos, en Mediaset han querido ‘resguardarse'.

A todo ello hay que sumar la mala situación por la que pasa Cuatro. Esto es lo peor. La cadena ha caído a los peores datos históricos del canal desde sus primeros meses de vida. Sólo un 5% de la audiencia elige Cuatro, quedando ya en un segundo plano y convirtiéndose en una simple cadena TDT sin personalidad. Es que hay que tener en cuenta que ya ni siquiera tienen informativos. Adiós a su entidad.

Los malos datos de Cuatro, sumados a los continuos traspiés de Telecinco, han hecho que Atresmedia haya sido líder en este enero. Atresmedia ha cerrado el primer mes del año con un 28,4% de cuota de pantalla. Por la contra, Mediaset España se queda con un 27,5% de cuota de pantalla y se tiene que conformar con la segunda plaza en este arranque de año.

Parece que Mediaset España ya no tiene tan fácil el ganar la guerra de las audiencias y su modelo del ‘todo vale' está agotado. La corona se le ha caído de las manos a Paolo Vasile. ¿No se da cuenta de que estamos cansados de ver lo mismo una y otra vez?