'GH Dúo', contra las cuerdas: ¿Por qué Sofía Suescun no está en la calle?¿Por qué Julio Ruz fue hospitalizado antes de su expulsión?

La expulsión de Julio Ruz de ‘GH Dúo' por comportamiento intolerable ha sido muy discutida y ha destapado toda la hipocresía de Telecinco. Eso sí, no se entiende el doble rasero del programa para según qué cosas.

LA EXPULSIÓN DE JULIO RUZ Y EL DOBLE JUEGO DE TELECINCO

No es no. Julio Ruz no lo ha respetado y se ha ido a la calle. El empresario ha acosado (sí, acosado) a su expareja, María Jesús Ruiz, dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Con cara de pena y con la excusa de ‘lo hago por ti' o ‘mira lo que me haces hacer', Julio ha perseguido arrinconado y molestado a la modelo.

Sí, es cierto que María Jesús ha entrado en el juego, ha provocado y promovido ciertas situaciones pero en cuanto ella dice no, el otro se tiene que apartar. No hay más que hablar.

Lo que llama la atención es que Telecinco decidiera expulsar a Ruz durante una de las galas, cuando llevaba días con esa actitud. Y lo hacen justo el día que gran parte de la audiencia iba a ver la entrevista a Nicolás Maduro en laSexta.

También es curioso que hablen de esta expulsión en todos los problemas cuando con Omar Montes y su incitación a la violación en ‘GH VIP 6' guardaron silencio. ¿Quieren limpiar su imagen ahora?

¿POR QUÉ SOFÍA NO ESTÁ EXPULSADA?

Y otra cosa más, la misma noche que supimos d ela expulsión de Julio Ruz, vimos a Sofía Suescun dándole una colleja a Alejandro Albalá ¿Por qué no la han expulsión si ha agredido a alguien?

Pero en el caso de Sofía, todo el mundo ha guardado silencio. En los programas no se ha hablado de ello. A ver, es cierto que, desgraciadamente, no es lo mismo un hombre que una mujer , que la descriminación positiva, aún injusta, es irremediable.

¿POR QUÉ ESTUVO INGRESADO JULIO RUZ?

El lunes 4 de febrero de 2019, Belén Esteban, en ‘Sálvame':

Ayer por la mañana a Julio le tienen que sacar de la casa y llevarle al hospital. Del estado de nervios que tenía le dio un dolor en el estómago.

Esta información se la había dado un familiar de Julio a la Esteban. La pregunta es: ¿por qué el programa no había dicho nada?

DECLARACIONES DE JULIO RUIZ

El 5 de febrero de 2019, según han dicho en el programa de A.R.', Julio ha visto las imágenes y "está muy arrepentido" y le da "vergüenza".