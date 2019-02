La maniobra más rastrera de Kiko Hernández: deja caer que algo malo le pasa al marido de Lydia Lozano

Algo malo les está pasando a Lydia Lozano y a su marido, Charly. Y lo sabemos no porque lo hayan dicho ellos sino porque el 5 de febrero de 2019, Kiko Hernández lo dejó caer en 'Sálvame'. Y lo peor es que el colaborador quiso hacernos creer que era un buen gesto.

Para aclarar esta historia hay que remontarse a un día antes. Lydia Lozano rompió a llorar porque consideraba que Lourdes Ornellas, madre del hijo de Camilo Sesto, la había traicionado porque, aunque son amigas, le había dado una entrevista a otro (Kiko Calleja) y no a ella.

Ese 4 de febrero, Lydia rompió a llorar y Kiko Hernández, el que más la crítica y la acosa en plató, se acercó a ella y le dijo:

Hoy he tenido una tarde complicada contigo, Lydia pero quiero decirte una cosa, estoy especialmente a tu lado esta semana, te doy un beso muy fuerte y te digo que todo va a salir bien.

Luego todo fueron lágrimas, besos y amor.

Hasta aquí todo 'bien'. Lo raro llegó al día siguiente, el 5 de febrero de 2019. Lydia no acudió al plató y Kiko Hernández, sin venir a cuento, les mandó un mensaje tanto a Lozano como a su marido, Charly:

A los dos, por tantos momentos que hemos vivido juntos, os tengo y os he tenido mucho cariño, por eso esta semana estoy muy unido a vosotros. Y solo os quiero decir que todo va a salir bien y, de aquí a una semana, te voy a ver con una sonrisa de oreja a oreja y vas a decir que todo está fenomenal. Con Charly he tenido mucha amistad, luego empezó Sálvame y todo cambió. He pasado muy buenos momentos y le tengo muchísimo cariño, por eso, si estás viendo el programa, te envío un beso muy grande.