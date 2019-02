Qué poca vergüenza: Así es la exclusiva de Matamoros y su novia (la que juró no querer ser famosa)

No se pueden tener menos escrúpulos: Kiko Matamoros y su novia Cristina Pujol, la que juró que nunca saldría en los medios, han protagonizado una portada en la revista Lecturas que da mucha vergüenza ajena.

Viernes 18 de enero de 2019. Kiko Matamoros estaba a punto de terminar su sección semanal en ‘Sálvame' cuando soltó la ‘bomba'. Tiene novia, se llama Cristina.

A partir de ahí, ‘Sálvame' organizó una campaña de ‘acoso' a la nueva novia de Kiko y Matamoros se enfadó a lo grande, asegurando que ella quería ser anónima y que había demandado al programa por atentar contra su honor.

Y toda esa agresividad para que al final suceda lo que tenía que suceder: La exclusiva en Lecturas del 6 de febrero de 2019.

La excusa es que, cansada de rumores y especulaciones, Cristina ha decidido dar la cara y explicar, en primera persona, cómo está su romance con el colaborador de 'Sálvame

Hablo ahora para defenderme de todo lo que está pasando. Me quería mantener al margen, pero me han forzado a hablar.

No me imaginaba todo lo que ha pasado, imaginaba que cuando fuera con él, me harían un par de fotos, yo me sentiría muy orgullosa y ya está

Le conocí cuando vine con mis amigas a Madrid un fin de semana, fuimos a una cena en casa de unos amigos y él estaba allí.