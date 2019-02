Yolanda Ramos no se corta y carga contra el mismísimo Pedro Almodóvar

Yolanda Ramos siempre se ha destacado por ser muy sincera (Y cualquiera que le haya entrevistado alguna vez puede dar fe de ello). La actriz se ha vuelto a abrir en canal en el Chester de Risto Mejide que se emitirá el domingo 10 de febrero de 2019 y, de momento, hemos visto un adelanto en el que no se corta a la hora de atacar a Pedro Almodóvar.

Ya lo hizo cuando presentaba 'Hable con ellas' en Telecinco y le dijo a José Luis Moreno que, 20 años antes, no le pagó una actuación. Yolanda Ramos es así. No le teme a nada. No hace un papel delante de los medios. Cuando la entrevistas, es una máquina de dar titulares y es igual de espontánea y simpática fuera como delante de las cámaras.

El domingo 10 de febrero de 2019, la actriz y humorista se sincerará con Risto Mejide en el Chester de Cuatro, y qué mejor manera de crear expectación que publicar un estracto de la entrevista en el que Ramos habla del director más poderoso e intocable de nuestro país, Pedro Almodóvar.

Almodóvar; Óscar a la peor gestión empresarial

Yolanda participó en 'Volver' pero asegura no tener un gran recuerdo del cineasta manchego:

A mí con Pedro ni bien ni mal. ¿Por qué tengo que decir 'oh, qué guay lo que aprendí'. Y en la dirección menos...

Me da lo mismo que se enfade y no me llame más. Creo que una persona de su estatus tiene que tratar muy bien a los actores. No es más que un ser humano.

La actriz, ni corta ni perezosa, le manda un mensaje al director manchego: