¡Qué poca vergüenza tienen los de 'Sálvame'! Vuelven a machacar a Cristina Tárrega después de hacerle la pelota

Lo de 'Sálvame' es de traca. Da vergüenza ver lo que hacen. El 12 de febrero de 2019 todos los colaboradores se bajaron los pantalones ante la visita de Cristina Tárrega al paltó pero al día siguiente, Kiko Hernández, Belén Esteban y compañía volvieron a la carga contra la tertuliana de 'El programa de A.R'.

EL ORIGEN DE TODO: JESULÍN DE UBRIQUE

Una semana antes, el periodista Diego Arrabal dijo en 'Sálvame' tener una grabación de Jesulín de Ubrique de hace 20 años en la que el torero aseguraba que él no fue el que echó a Belén Esteban de su casa sino que fue ella la que decidió irse. Por esta declaración, que no aportaba nada, en Telecinco se han pasado siete días hablando del asunto, como si hubiese algo que no supiéramos ya de una historia que estaba más que olvidada.

Pero Arrabal tenía más munición y anunció, el 11 de febrero de 2019 que Jesulín le habría sido infiel a su mujer, María José Campanario, con una presentadora de televisión que actualmente trabajaría en Telecinco.

LA BAJADA DE PANTALONES DE 'SÁLVAME' ANTE CRISTINA TÁRREGA

Tras dos días de especulaciones, el 13 de febrero de 2019 se supo la verdad. La presentadora de la que hablaban todos era Cristina Tárrega. El nombre no se supo porque lo dijeran en ‘Sálvame sino porque ella misma se presentó en el programa de Telecinco y dar la cara.

Pero lo curioso es que minutos antes de la aparición de Tárrega en ‘Sálvame', Mila Ximénez y Kiko Hernández machacaron a la colaboradora de ‘El programa de Telecinco.

Según Diego Arrabal, Tárrega le habría llamado para decir que quien se había liado con Jesulín no había sido ella sino María Patiño, algo que según Mila y Hernández era un acto deleznable y 'asqueroso'.

Mila, sin dar nombres, le dijo de todo a Tárrega pero cuando esta se presentó en el plató, Ximénez cambió de actitud. Todo eran halagos y muestras de cariño. Lo mismo le pasó a Kiko Hernández

LAS MENTIRAS DE LA TÁRREGA

Ese martes 12 de febrero de 2019, Tárrega lloró, negó la relación con Jesulín y cualquier otra cosa de la que le pudieran acusar pero caía en sus propias contradicciones.

Diego Arrabal pilló a Cristina Tárrega en varias mentiras. Ella había dicho que María Patiño se había acostado con Jesulín pero delante de los colaboradores de ‘Sálvame' puso excusas que nadie se creyó.

TRAS EL PELOTEO, VUELVEN LOS ATAQUES

Un día después, el miércoles 13 de febrero de 2019, en ‘Sálvame' volvieron a machacar a la Tárrega de manera indecente. Lo hacen siempre. Hablan mucho cuando el personaje no está delante pero en el cara a cara no se atreven.

Primero, emitieron 12 minutos en los que Tárrega fue grabada el día anterior durante una pausa publicitaria en plan cámara oculta. Era vergonzoso ver a esa mujer llorando mientras que Kiko Hernández intentaba sacarle información off the record.

En plató, Hernández se olvidó del buen rollo del día anterior y dijo de Tárrega:

Ayer Cristina nos tomó el pelo. Me dio mucha pena pero no la entiendo. Lo que ha hecho es deleznable.

Y mientras al programa llegaban informaciones de que Cristina estaba "siendo víctima de un severo ataque de ansiedad", Jorge Javier Vázquez parecía disfrutar, continuando sus ataques contra Tárrega. De verdad, daba mucha vergüenza.