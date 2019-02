La nueva tomadura de pelo de Kiko Matamoros: "Me caso el próximo 21 de junio"

Kiko Matamoros lo tiene todo planeado. Sabe perfectamente qué decir para estar siempre en el candelero, por ello, este 14 de febrero de 2019, el colaborador llegó a ‘Sálvame' y dijo que se va a casar el próximo mes de junio con Cristina, su novia de hace unos meses.

Makoke, ex mujer de Kiko Matamoros, concedió una entrevista el 13 de febrero de 2019 en Lecturas para hablar del que fue su marido, de la nueva novia de éste, Cristina Pujol y de lo poco que se cree esta relación.

Recordemos que un mes antes, Matamoros dijo estar enamorado y en cuestión de días, Cristina Pujol era la mujer más perseguida por Telecinco. Al principio, ella decía no querer ser famosa, pero ya ha dado una exclusiva y sus ‘enemigos' (su hijo, por ejemplo) ya han acudido al ‘Deluxe'.

En su entrevista, Makoke dijo que ya había firmado el divorcio y el 14 de febrero de 2019, Matamoros lo confirmó.

Yo he firmado pero aún no me ha llegado. Si me llega hoy, bien. Si me llega mañana, fenomenal. O la semana que viene.