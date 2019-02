El cabreo sin precedentes de Jorge Javier Vázquez que le ha dejado con el 'culo al aire'

Jorge Javier Vázquez nos ha vuelto a dar lecciones morales. De nuevo, ha sido el 'bombero pirómano', el que crea conflictos para luego apaciguarlos. El 14 de febrero de 2019, el presentador abroncó al público asistente a la gala de 'Gran Hermano Dúo' sin venir muy a cuento y quedando en evidencia.

Ya pasó en 'GH VIP'. El público en plató vive la experiencia de manera tan intensa que abuchea o aplaude según le parece. Más de una vez, tanto los concursantes como el presentador se han quejado por esto pero lo cierto es que la reacción del público en plató suele dar mucho juego dentro de la casa.

Les da información a los participantes de lo que se opina de ellos fuera y esto provoca un sinfín de tramas. Es decir, que al programa le viene bien, pero hacen lo que hacen siempre; quejarse después de haber provocado el conflicto.

Mensaje directo a Jorge Javier Vázquez: tú provocas el caos, después no te quejes



El jueves 14 de febrero de 2019, durante una de las conexiones a la casa, Irene Rosales se quejó de los insultos y abucheos que escuchaba desde el plató, algo que fue aprovechado por Jorge Javier Vázquez para cargar contra el público allí asistente:

Me encanta lo que pasa en el plató, que el público esté vivo. Pero que la gente salga en televisión no quiere decir que se le pueda decir absolutamente de todo.

Si hay público que cree que no lo puede resistir, mejor que no venga y que lo haga desde su casa. Pero aquí venimos a divertirnos, no a soltar toda la mala leche que llevamos acumulada toda la semana. He dicho.