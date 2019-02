La inmensa metedura de pata de Irene Rosales que le puede costar su puesto en 'GH Dúo'

Irene Rosales es una de las favoritas para ganar ‘GH Dúo' pero está metiendo la pata, mucho. El 18 de febrero de 2019, la mujer de Kiko Rivera dio un discurso sobre la prensa rosa que ha molestado a muchos, incluyendo a la mismísima Belén Esteban.

Ese domingo, durante el debate de ‘GH Dúo' vimos un vídeo en el que Irene Rosales hablaba con Carolina Sobe sobre su relación con la prensa rosa, sobre todo porque su marido, Kiko Rivera y toda la familia de este, llevan décadas viviendo de dar exclusivas.

Irene dijo que sólo había ‘vendido' cosas puntuales como su boda o el bautizo de sus hijos pero queque hubiera ganado mucho más si hubiera vendido otras.

Me han taladrado el teléfono y me han ofrecido mucho dinero para hablar sobre la situación que teníamos Kiko y yo en un momento determinado y yo he dicho ‘perdona, pero no. Yo los problemas que tengo con mi pareja son míos y de mi pareja. No voy a contar mi día a día, porque yo quiero mi intimidad también.

Sé que mi vida es pública y que de mi vida puede opinar todo el mundo, pero la única que puede vender su vida soy yo, por tanto yo vendo de mi vida lo que yo quiero