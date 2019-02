'Sálvame' en jaque mate: Kiko Hernández y Kiko Matamoros rompen su amistad para siempre

Los ‘Kikos' de ‘Sálvame', Hernández y Matamoros, siempre han sido amigos a pesar de las guerras internas en el programa. Hasta ahora. O eso es lo más evidente porque el 19 de febrero de 2019, Hernández no sólo machacó públicamente a la nueva novia de su compañero, sino que desveló el mayor de sus secretos.

Kiko Hernández revela su paralizante y doloroso problema de salud



Kiko Hernández y Kiko Matamoros siempre se han mantenido más o menos unidos, incluso cuando en ‘Sálvame', el segundo ha sido el más ‘odiado' entre los colaboradores.

Kiko H., aunque ha sido crítico con su amigo, siempre le ha profesado cierta lealtad o, al menos respeto, pero después de lo ocurrido el 19 de febrero de 2019 ya nada será lo mismo. O eso, o es todo un montaje de ambos (que bien podría ser).

Kiko Matamoros tiene nueva novia, Cristina Pujol, y como no podía ser de otra manera, la está ‘vendiendo' a los medios. Al principio, ella quería ser anónima pero enseguida le dio una exclusiva a Lecturas, además de aparecer públicamente con el colaborador de ‘Sálvame' en eventos publicitarios.

Cristina, como todo el mundo, tiene un pasado y su propio hijo, Jonathan, se encargó de hacerlo público en un ‘Deluxe'. El joven no tiene relación con su madre a quien no considera muy buena persona.

Mientras, Kiko Hernández se encargó de dar información sobre Ulises, el ex marido de Cristina, y padre de Jonathan, asegurando que había estado en la cárcel en un par de ocasiones y que no le había pasado la pensión de manutención de su hijo.

Pero el 18 de febrero de 2019, Jonathan volvió a Telecinco, aunque esta vez a ‘Sálvame' para criticar a su madre pero en un tono conciliador, en especial con Kiko Matamoros, al que consideró prácticamente una ‘víctima' de los engaños de su progenitora.

KIKO HERNÁNDEZ TRAICIONA A MATAMOROS

Al día siguiente, 19 de febrero de 2019, Kiko Hernández estaba enfadado. Para empezar, confesó que toda la información que había sacado de Ulises se la había dado la misma Cristina.

Hernández también confesó que el día anterior, cuando Jonathan salió de ‘Sálvame' se encontró con su padre y que él (Kiko) se enfrentó a Ulises

Ulises (ex de Cristina) me dijo que yo había dicho cosas que no son verdad pero que con quien estaba enfadado era con la persona que me lo había contado.