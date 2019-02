Jorge Javier Vázquez hace el mayor de los ridículos con su nuevo ataque a A3

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a meterse con Antena3 . No es la primera vez que ocurre, pero el 20 de febrero de 2019, el presentador de ‘Sálvame' le envió un zasca a la competencia en forma de chiste sin gracia y, por supuesto, utilizando su ego como excusa.

En un momento de la tarde, Vázquez se quejó de lo que estaba sudando y dijo:

Perdonadme, es que me están preguntado (suponemos que por las redes sociales) que si me ciclo, y no.