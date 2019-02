Por fin sabemos por qué Itziar Castro ya no está en 'Todo es mentira': ¿Risto le ha dado la patada?

¿Qué pasa con Itziar Castro? La actriz de 'Vis a Vis' fue despedida como profesora de interpretación de ‘OT 2018' de forma fulminante pero luego fichó como colaboradora de ‘Todo es Mentira'. Hace semanas que no la vemos en el programa presentado por Risto Mejide. ¿Qué ha pasado? ¿La han vuelto de despedir?

Itziar Castro estuvo en ‘Todo es mentira' durante el primer mes del programa aunque, cuando se anunció el magacín, ella no estaba no formaba parte de los colaboradores en las promos.

Itziar fue una más en el elenco de tertulianos del programa presentado por Risto Mejide pero, de repente, ya no la vimos más. No hubo despedidas ni explicaciones. ¿Qué había pasado?

Tal y como informa la revista Lecturas, Castro ha querido aclarar los rumores sobre su marcha de 'Todo es mentira' desde su cuenta personal de Twitter.

Para empezar, la actriz informa que está en Cuba, disfrutando de amigos pero aclara que no está ahí para descansar:

NO estoy de vacaciones en CUBA , que hacía 2 años que no tenía

Pero ¿qué pasa con ‘Todo es Mentira? La actriz es tajante y explica:

Luego explica en un vídeo lo que está haciendo en la isla caribeña:

Una de las cosas que estoy haciendo aquí en Cuba, aparte de pasármelo bien y disfrutar de la gente, de la música, de la ciudad, en este caso de La Habana, es ser solidaria. Varios amigos de amigos lo están pasando mal, gente que no conozco también. Ha habido un tornado hace poco y mucha gente se ha quedado sin nada: sin casa, sin comida, sin ropa. Y he traído diferentes cosas en una maleta llena con seis kilos de sobrepeso para donárselo a la gente. Ropa que me han cedido marcas, leche en polvo, medicamentos, compresas... Así que me hace ilusión también conocer a las personas que lo necesitan y poder ayudarles, sobre todo, en persona. Verles, darles un abrazo y poder ayudar. Es como ser Mamá Noel, pero en Cuba, con calor y en vez de trineo, tengo un Ford de 1929 rojo maravilloso