Brutal ataque de Mila Ximénez contra el feminismo y contra Pedro Sánchez: "Se va a cagar cuando se vaya"

El 21 de febrero de 2019, Mila Ximénez explotó ideológicamente en ‘Sálvame'. Primero, la colaboradora atacó el llamado "feminismo radical" y después cargó contra el actual Presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Ese día, durante la sección ‘El club del espectador', se volvió a debatir sobre la relación entre María Jesús Ruiz y Antonio Tejado en ‘Gh Dúo'. Ella ha jugado a la seducción pero paró en seco al andaluz negándose a tener relaciones sexuales. No es no, pero hay muchos en Telecinco que consideran que la modelo ha jugado sucio y justifican la actitud machista de él.

Entre las que defienden que una mujer tiene derecho a decir que no siempre que quiera (lo que es ético, mora, legítimo l y completamente lógico) está Laura Fa, colaboradora de ‘Sálvame' que defendió en directo la actitud de María Jesús Riuz.

Ante el discurso feminista de Laura Fa, su compañera, Mila Ximénez, explotó y dijo:

Estoy de los lenguajes feministas radicales hasta aquí. Eso no es machismo, es igualdad.

Entonces, Carlota Corredera, la presentadora, le paró los pies a la colaboradora:

Juntar las palabras feminista y radical me toca mucho los ovarios.

Mila , histérica, se defendió diciendo:

Se pueden tener ideas pero me niego a radicalizar. Las mujeres no podemos usar un movimiento feminista para poner al hombre en peligro. Lo que no se pude ser es talibana. Lo que no se pude hacer es que yo me acerque a Antonio Montero, que me mire, y denunciado.

Carlota, entonces, se puso seria:

Ser feminista no es de ninguna opción política. No es ser radical o no. Es estar a favor de la igualdad de la mujer. No metamos las cosas que haga María Jesús Ruiz con respecto a las mujeres para perjudicar al resto de mujeres.

Mila contestó:

Hay gente que dice ‘No' y hay gente que dice ‘no pero no sé, vamos a discutirlo'. Eso es lo que no se puede permitir.

Una aclaración para Mila Ximénez. Si no te gusta el ‘juego' emocional de alguien puedes pasar de él pero no es no, aunque sea una trampa. Decir lo contrario y en un programa en directo es irresponsable y peligroso.

Pero el discurso político de Mila no se quedó ahí. Más tarde, Ximénez recordó el caos de una espectadora que llamó hace años al programa que su hijo discapacitado reaccionaba cuando le ponían ‘Sálvame' y escuchaba a Kiko Matamoros y a Belén Esteban.

Mila utilizo esta anécdota para relacionarla con la autobiografía recientemente publicada de Pedro Sánchez en la que el Presidente socialista, hablando de el día en que llamó a jorge Javier Vázquez en directo, aclaraba que, según la mitología popular, ‘Sálvame' lo ven mujeres mayores.

Ximénez cargó contra Sánchez asegurando que:

Me ha dicho una señora que le diga al señor Sánchez que no todo el público de ‘Sálvame'son mujeres y viejas, que hay muchos niños enfermos que lo ven y les ayuda.

