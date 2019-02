Se desvela el oscuro secreto entre Gustavo González y… ¡Carlota Corredera!

El 21 de febrero de 2019, Carlota Corredera sorprendió a los espectadores de ‘Sálvame' al narrar un fuerte enfrentamiento que había tenido en el pasado con el colaborador del programa Gustavo González, de actualidad por su reciente ruptura de María Lapiedra.

Un día antes, el 20 de febrero de 2019, María Lapiedra y Gustavo González anunciaron su ruptura sentimental en sendas exclusivas. Un negocio absoluto que creó mucha polémica en ‘Sálvame'.

Gustavo acudió al programa de Telecinco para llorar y explicar su versión de los hechos, alegando cosas como que la ex actriz porno es "demasiado ambiciosa", que le ha hecho sentir "feo y viejo" y que ha llegado "a tocar s sus hijos", algo que no le perdona.

Al día siguiente, el 21 de febrero de 2019, se volvió a hablar del tema en ‘Sálvame'. Primero, Rafa Mora informó de que, según sus fuentes, María y Gustavo habrían "montado todo esto de la ruptura para pagarse la boda".

Luego entró en el plató Kiko Matamoros que empezó su sección de ‘El club del espectador' dando paso a las llamadas de la audiencia sobre la ruptura de Gustavo y Lapiedra.

Tras escuchar los mensajes de los espectadores, en el programa se reabrió el detalle destacando todas las mentiras que ha contado María Lapiedra durante años.

En este momento, Carlota Corredera comentó que tiene un asunto pendiente con la ex actriz porno, ya que hace años, Lapiedra le contó a Laura Fa (otra colaboradora de ‘Sálavme') que Gustavo González había encargado unas fotos de Corredera en bañador. Es decir, el paparazzi había traicionado a su presentadora.

Yo no he hablado todavía con María Lapiedra pero tengo una conversación pendiente con ella.

Dijo Carlota antes de confesar algo que no sabíamos:

Esa noche, me llamó Gustavo y se enfadó muchísimo, pero muchísimo conmigo porque no entendía cómo podía creerte a ti (Laura Fa) y no a él.

Yo lo que creo es que puede que Gustavo me dijera la verdad y la que mintió, a ti, a él y a todos, fue María.