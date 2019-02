Oscar 2019: la hipocresía y las contradicciones vuelven a Hollywood

Pues ha pasado lo más previsible. Un año más, la Academia de Cine de Hollywood se ha acobardado y en vez de arriesgarse y ayudar al cambio social, ha barrido para casa premiando a ‘Green Book', fábula ‘buenrollista' que cuenta lo mismo de siempre. Aún así, la monumental ‘Roma' se ha ido con tres estatuillas de las buenas (fotografía, filme extranjero y directo) pero lo peor fue ver la cara de Glenn Close siendo vapuleada por sus compañeros, otra vez.

Pasó con 'Crash' (que le quitó el Oscar a Mejor película a ‘Brokeback Mountain') o con ‘Birdman' (que se lo arrebató a ‘Boyhood'), la academia de Cine de Hollywood tenía la oportunidad de influir, de cambiar la cultura popular pero apostó por lo seguro. En este 2019 ha vuelto a ocurrir y ‘Roma' no ha triunfado como debiera.





Puede que haya sido porque es una película en español, o porque (y esto era su mayor hándicap) era un filme de Netflix, estrenado de manera limitada en cines y los académicos, miedosos por los cambios, no se han atrevido a reconocerle el mérito. Pero más allá de eso, ‘Roma' es una obra de arte, no un artefacto político como muchos han querido ver, sino un producto cinematográficamente perfecto (a muchos les aburre y es comprensible pero es una obra de arte).

Al final, ‘Green Book', la opción más políticamente correcta, se ha llevado al gato al agua (Mejor Película, Guión original y actor secundario). Era de esperar y es triste que los artistas, los que deberían ser visionarios, sigan en la retaguardia social . La de Peter Farrelly es una película bonita, bien hecha, redonda y muy para todos los públicos pero no una obra de arte. ‘Roma', sí.

Con este reparto de premios, la Academia vuelve a demostrar que es un engranaje más de la industria. Tontos somos los que nos pensábamos que podía ser de otra manera. Así, siendo conservadores, los académicos han optado por no entrar en la polémica de Netflix sí o Netflix no. Pero algún día tendrá que ocurrir porque los tiempos cambian aunque algunos se empeñen en pararlos.

Y otra injusticia, o quizá no tanto: Glenn Close. La maravillosa actriz se ha vuelto a quedar sin estatuilla dorada y ha visto cómo Olivia Colman ha subido al escenario por su papel en ‘La favorita'. A ver, la Close, toda una dama y una leyenda, se merecía el premio pero por su carrera. Está estupenda en ‘La buena esposa' pero Olivia Colman está mejor. Aquí, guste o no, sí que ha habido justicia.

Como era de esperar, Rami Malek se ha coronado como mejor actor principal por imitar (que no interpretar) a , Freddie Mercury.en 'Bohemian Rhapsody'. La película, por cierto, ha conseguido el mayor número de Oscar de la noche (cuatro) aunque sea un filme flojo que ha obviado que su director, Bryan Singer , fuera acusado de abusos sexuales a menores (hombres, y no sé yo si es por eso mismo que la película no ha sido ignorada en todos los premios pero es un insulto para la audiencia que nadie hable del asunto).

Regina King por 'El blues de Beale Street' y Mahershala Ali por 'Green Book' han sido coronados como actriz y actor de reparto respectivamente. Bien. Era lo esperado.

Rodrigo Sorogoyen se ha ido de vacío y el mejor corto de ficción ha sido ‘Skin'.

Más allá de los premios, la gala ha sido rápida y ha demostrado que la figura del presentador no es esencial (es la segunda vez que sucede esto en las 91 ediciones de los Oscar). Eso sí, al final, como espectáculo televisivo, esta gala ha resultado fría, sin demasiada gracia y sin grandes momentos.

Aquí va la lista completa de nominados y ganadores.

Mejor película

- 'Black Panther'

- 'Infiltrado en el KKKlan'

- 'Bohemian Rhapsody'

- 'La favorita'

- 'Green Book'

- 'Roma'

- 'Ha nacido una estrella'

- 'El vicio del poder'

Mejor actriz

- Yalitza Aparicio por 'Roma'

- Glenn Close por 'La buena esposa'

- Olivia Colman por 'La favorita'

- Lady Gaga por 'Ha nacido una estrella'

- Melissa McCarthy por '¿Podrás perdonarme algún día?'

Mejor actor

- Christian Bale por 'El vicio del poder'

- Bradley Cooper por 'Ha nacido una estrella'

- Willem Dafoe por 'Van Gogh, a las puertas de la eternidad'

- Rami Malek por 'Bohemian Rhapsody'

- Viggo Mortensen por 'Green Book'

Mejor actriz de reparto

- Amy Adams por 'El vicio del poder'

- Marina De Tavira por 'Roma'

- Regina King por 'El blues de Beale Street'

- Emma Stone por 'La favorita'

- Rachel Weisz por 'La favorita'

Mejor actor de reparto

- Mahershala Ali por 'Green Book'

- Adam Driver por 'Infiltrado en el KKKlan'

- Sam Elliott por 'Ha nacido una estrella'

- Richard E. Grant por '¿Podrás perdonarme algún día?'

- Sam Rockwell por 'El vicio del poder'

Mejor dirección

- Spike Lee por 'Infiltrado en el KKKlan'

- Pawel Pawlikowski por 'Cold War'

- Yorgos Lanthimos por 'La favorita'

- Alfonso Cuarón por 'Roma'

- Adam McKay por 'El vicio del poder'

Mejor guion original

- 'La favorita'

- 'El reverendo'

- 'Green Book'

- 'Roma'

- 'El vicio del poder'

Mejor guion adaptado

- 'La balada de Buster Scruggs

- 'Infiltrado en el KKKlan'

- '¿Podrás perdonarme algún día?'

- 'El blues de Beale Street'

- 'Ha nacido una estrella'

Mejor fotografía

- 'Cold War'

- 'La favorita'

- 'La sombra del pasado'

- 'Roma'

- 'Ha nacido una estrella'

Mejor montaje

- 'Infiltrado en el KKKlan'

- 'Bohemian Rhapsody'

- 'La favorita'

- 'Green Book'

- 'El vicio del poder'

Mejor diseño de producción

- 'Black Panther'

- 'La favorita'

- 'First Man - El primer hombre'

- 'El regreso de Mary Poppins'

- 'Roma'

Mejor vestuario

- 'La balada de Buster Scruggs'

- 'Black Panther'

- 'La favorita'

- 'El regreso de Mary Poppins'

- 'María, Reina de Escocia'

Mejor maquillaje y peluquería

- 'Border'

- 'María, Reina de Escocia'

- 'El vicio del poder'

Mejores efectos visuales

- 'Vengadores: Infinity War'

- 'Christopher Robin'

- 'First Man - El primer hombre'

- 'Ready Player One'

- 'Han Solo: Una historia de Star Wars'

Mejor montaje de sonido

- 'Black Panther'

- 'Bohemian Rhapsody'

- 'First Man - El primer hombre'

- 'Un lugar tranquilo'

- 'Roma'

Mejor mezcla de sonido

- 'Black Panther'

- 'Bohemian Rhapsody'

- 'First Man - El primer hombre'

- 'Roma'

- 'Ha nacido una estrella'

Mejor banda sonora original

- 'Black Panther'

- 'Infiltrado en el KKKlan'

- 'El blues de Beale Street'

- 'Isla de perros'

- 'El regreso de Mary Poppins'

Mejor canción original

- 'All The Stars' de 'Black Panther'

- 'I'll Fight' de 'RBG'

- 'The Place Where Lost Things Go' de 'El regreso de Mary Poppins'

- 'Shallow' de 'Ha nacido una estrella'

- 'When A Cowboy Trades His Spurs For Wings' de 'La balada de Buster Scruggs'

Mejor película de animación

- 'Los Increíbles 2'

- 'Isla de perros'

- 'Mirai, mi hermana pequeña'

- 'Ralph Rompe Internet'

- 'Spider-Man: Un nuevo universo

Mejor película de habla no inglesa

- 'Cafarnaúm'

- 'Cold War'

- 'La sombra del pasado'

- 'Roma'

- 'Un asunto de familia'

Mejor documental

- 'Free Solo'

- 'Hale County This Morning, This Evening'

- 'Minding the Gap

- 'Of Fathers And Sons'

- 'RBG'

Mejor cortometraje de ficción

- 'Detainment'

- 'Fauve'

- 'Marguerite'

- 'Madre'

- 'Skin'

Mejor cortometraje de animación

- 'Animal Behaviour'

- 'Bao'

- 'Late Afternoon'

- 'One Small Step'

- 'Weekends'

Mejor cortometraje documental

- 'Black Sheep'

- 'End Game'

- 'Lifeboat'

- 'A Night at the Garden'

- 'Period. End of Sentence'