Belén Esteban se mete en un lío tremendo al desvelar un secreto que une a Toño Sanchís con un jefazo de Telecinco

Nueva batalla entre Belén Esteban y Toño Sanchís. Después del ‘Deluxe' en el que ella volvía a explicar cómo le ganó el juicio a su exprepresentante, el 26 de febrero de 2019, la de Paracuellos ha confesado algo incendiario que afecta a un alto cargo de Telecinco. ¿Hablamos de Vasile?

Primero, Kiko Matamoros dijo en ‘Sálvame' que Belén Esteban había mentido en su causa contra su exrepresnetante y que la de Paracuellos sabía exactamente que Toño se quedaba un 30% de sus ganancias (y no el 20% que estaba firmado).

Y aunque Belén le había ganado el juicio a Toño por apropiación indebida (y por lo que él ha tenido que subastar su casa), la duda volvía a ensombrecer su imagen pública.

Pero antes de hundirse, Belén aprovechó la acusación de Matamoros para hacer un ‘Deluxe' y contar los tratos que quiso hacer hace años Toño con ella para que no le denunciase (que se resumían en que él ganaba y ella no).

El 26 de febrero de 2019, Belén apareció en ‘Sálvame' para continuar con sus ataques contra Toño y confesó algo que no sabíamos.

Belén dijo que su lo que quería su exrepresentante era que ese jefazo de Mediaset intentara convencerla para que frase la subasta de su casa.

Quería vender pena pero no la tenías cuando me hiciste lo que me hiciste