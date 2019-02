El hundimiento definitivo de Kiko Matamoros: Se descubre lo que su nueva novia le ha ocultado

¿Nos está volviendo a tomar el pelo Kiko Matamoros? Mientras le colaborador sigue vendiendo su nueva relación sentimental como el paraíso en la tierra, en ‘Sálvame' no le creen. Y para colmo, el 26 de febrero de 2019 , la revista Semana ha destapado los problemas legales (y ocultos) de Cristina Pujol, la novia de Kiko.

Es todo un negocio. No decimos que Kiko Matamoros esté mintiendo o no con su nueva relación pero sí que la está rentabilizando. De la noche a la mañana, su novia, Cristina Pujol, es uno de los personajes más perseguidos por la prensa rosa. Se dice, de hecho, que estaría negociando su participación en ‘Supervivientes 2019'.

Pero de las polémicas de Matamoros y Cristina no sólo viven ellos, sino que dan de comer a todo su entorno. En ‘Sálvame' ya ha salido el hijo de ella y el padre de este, quien acusa a su ex, Cristina, de mentirosa (asegura que hace años, estuvo preso para que ella no entrara en la cárcel. Es decir que Pujol tivo problemas con la ley).

Y otra que come de Matamoros es su exmujer, Makoke, quien volvió a acudir a ‘Sálvame' el 25 de febrero de 2019 para responder a la última aparición pública de Kiko junto a Cristina (en la que dijeron que tienen pensado ser padres).

Pero, para bien o para mal, Cristina ya es famosa y eso tiene un precio: Le van a sacar todo su pasado y la ‘cacería' ya está en marcha. El 26 de febrero de 2019, la revista Semana publicó los problemas legales que la novia de Matamoros había ocultado.

El mencionado medio ha tenido acceso a la documentación que prueba que Cristina fue condenada en 2007 a pagar las mensualidades retrasadas con su arrendador, además de los intereses y las costas del juicio. Según se deduce de la sentencia, Cristina vivía por entonces en Valencia y dejó a deber varios meses del alquiler, una decisión, la de no pagar, que le obligó a abandonar el domicilio