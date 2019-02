María Lapiedra con el culo al aire: se ha inventado toda su historia, ¡qué sorpresa!

María Lapiedra ha roto con su novio, Gustavo González, y ha vuelto a primera línea informativa de la prensa rosa. Pero puede que sea todo una farsa y el 25 de febrero de 2019, en ‘Sálvame' se dieron pruebas de ello.

El miércoles 20 de febrero de 2019, María Lapiedra y Gustavo González vendieron su ruptura amorosa en sendas exclusivas. Ella alegaba que él no le había dado su lugar en su vida, que no la había defendido ante sus hijos. El periodista, por su parte, dijo que la ex actriz porno le había hecho sentir "viejo y feo", que está obsesionada con la fama y que es demasiado ambiciosa.

El caso es que María pidió hablar en el ‘Deluxe' (donde se cobra más que en ‘Sálvame diario') y dicho y hecho. El sábado 23 de febrero de 2019, la ex actriz porno se sentó ante Jorge Javier Vázquez y dijo verdaderas bestialidades de Gustavo, de su ex mujer y de sus hijos. Fueron declaraciones indecentes, provocadoras y dichas para dar de qué hablar.

El lunes 26 de febrero de 2019, Gustavo apareció en ‘Sálvame' para responder a María pero nadie le creía cuando decía que nunca volvería con ella.

Gema López, amiga de Gustavo, se enfrentó al paparazzi al acusarle de montajista. Y es que hay algo muy claro: María Lapiedra vive de esto, de salir en Telecinco, de vender sus miserias, sean ciertas o no. No sabe hacer otra cosa.

Pero lo más fuerte llegó cuando el programa mostró una llamada de María de tres semanas antes en la que pretendía vender la exclusiva de su boda a ‘Sálvame'. La catalana aseguró que el enlace sería en septiembre, que iban a invitar a varios colaboradores y que sería "más una fiesta que una boda".

Esta información hace que nos planteemos algo que ya se mencionó semanas antes: ¿Se han inventado su ruptura María Lapiedra y Gustavo González para ganar dinero y pagarse su boda? Nos venden este drama para luego hacer lo propio con la reconciliación y en enlace. Es muy triste.

Pero lo peor de todo es que, como le dijo Gema López a gritos a González, es que, en esta guerra, se han tocado a menores de edad, a los hijos del periodista. Se han dicho cosas muy duras sobre ellos. ¿Será capaz el paparazzi de venderlos de esta manera?