El zasca brutal de Mamen Mendizábal a 'Sálvame': ¿Tiene o no tiene razón?

¿Se puede hablar del caso Gabriel o del de Julen en ‘Sálvame'? Esta pregunta ha sido motivo de debate público durante un año, desde que el programa de corazón de T5 aparcó sus temas habituales para abordar los sucesos. Mamen Mendizábal, presentadora de ‘Más vale tarde' en laSexta (en competencia horaria con ‘Sálvame') ha sido tajante sobre los límites del periodismo.

Sucedió en ‘El Hormiguero' el 27 de febrero de 2019 cuando Mendizábal acudió como invitada. Sus palabras se hicieron virales en seguida. Al ser preguntada sobre el periodismo actual, la presentadora fue tajante:

No todo es periodismo. En el tema de los sucesos dicen que el periodismo comete excesos. Sálvame no es periodismo. O los programas que tratan la actualidad de una forma frívola no hacen periodismo

"Ellos hacen televisión y la televisión es muchas cosas: entretenimiento, investigación, informativos...

No toda la televisión es igual, ni todo el periodismo es igual. Yo creo que tenemos que reivindicar lo que hacemos en laSexta, que es actualidad, periodismo, información rigurosa en la que nos dejamos la vida