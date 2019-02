María Lapiedra regresa a 'Sálvame', el programa que considera "una mierda", y deja a Kiko Hernández como un cobarde

María Lapiedra tiene que comer y por ello ha vendido su supuesta ruptura con Gustavo González. Este jueves 28 de febrero de 2019, la ex actriz porno ha regresado a ‘Sálvame', programa al que se negó a ir una semana antes porque no cobra tanto como pide, y la montó parda.

LA RUPTURA QUE NADIE SE CREE

El miércoles 20 de febrero de 2019, María Lapiedra y Gustavo González vendieron su ruptura amorosa en sendas exclusivas. Ella alegaba que él no le había dado su lugar en su vida, que no la había defendido ante sus hijos. El periodista, por su parte, dijo que la ex actriz porno le había hecho sentir "viejo y feo", que está obsesionada con la fama y que es demasiado ambiciosa.

En una conexión con ‘Sálvame diario' en directo, María se negó a hablar, dijo que el programa era una mierda y el peor de la televisión pero que si querían, se ofrecía para ir al ‘Deluxe' (donde se cobra más que en ‘Sálvame diario') y dicho y hecho.

El sábado 23 de febrero de 2019, la ex actriz porno se sentó ante Jorge Javier Vázquez y dijo verdaderas bestialidades de Gustavo, de su ex mujer y de sus hijos. Fueron declaraciones indecentes, provocadoras y dichas para dar de qué hablar.

El lunes 25 de febrero de 2019 Gustavo se sentó en ‘Sálvame' para responder a su ex pero ese día se supo que Lapiedra había intentado vender su boda con el paparazzi pero al ser rechazada, de pronto dijo que había roto con González. Es decir, que todo parece un montaje.

MARÍA REGRESA A ‘SÁLVAME' Y LA LÍA

El jueves 28 de febrero de 2019, María Lapiedra regresó a ese programa que tanto odia (suponemos que su contrato por ir al 'Deluxe' incluía una visita a 'Sálvame', práctica muy habitual en ambos espacios).

'Qué rico mi Kiko', la canción más friki de María Lapiedra

La visita de Lapiedra a ‘Sálvame' ese día volvió a demostrar lo que ya sabíamos: Los colaboradores son unos cobardes. Mila Ximénez y Kiko Hernández se han pasado días insultando a la catalana peor cuando están delante de ella cambian de discurso.

Lo primero que dijo Lapiedra al entrar en plató fue Gustavo era un cobarde, no sólo con ella sino con sus compañeros. De hecho confesó que a González le cae muy mal Kiko Hernández.

Pero lo llamativo llegó cuando Kiko dijo:

Lo que está claro es que tú (Lapiedra) no miente y Gustavo ses un mentiroso.

¿Perdón? Pero si se ha pasado semanas diciendo que María no dice nunca la verdad.

Más cosas: María confesó que un día ella y Gustavo se encontraron con la ex mujer de él en un supermercado y que no la saludaron.