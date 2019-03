Broncazo entre Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat por Antonio Tejado

Sorprendente discusión entre Ana Rosa Quintana y sus colaboradores de ‘El programa de A. R' sobre ‘Gran Hermano Dúo' el 1 de marzo de 2019. La presentadora quiso defender la actitud del concursante Antonio Tejado y Joaquín Prat se le ‘echó encima'.

Brutal zasca sin anestesia de Ana Rosa a Joaquín Prat

Antonio Tejado se está convirtiendo en el gran protagonista de ‘GH Dúo', a pesar de que sus actitudes son tramposas, manipuladoras y agresivas. Cuando su ex pareja, Candela, fue repescada por unos días, el sevillano quiso acercarse a ella aunque acabase de terminar una relación con María Jesús Ruiz.

Candela no quiso volver a Tejado, éste se puso histérico y María Jesús le acusó de haber querido agredirla en directo (utilizar los maltratos de esta manera debería ser motivo de expulsión pero es Telecinco...).

El jueves 28 de febrero de 2019, durante la gala de ‘GH Dúo', vimos a Antonio Tejado llorando por un malentendido con Candela.

Al día siguiente, en ‘El programa de Ana Rosa' los colaboradores criticaron por la forma de actuar del sevillano, sin embargo, estos ataques encendieron a la mismísima presentadora:

No tenéis ninguna sensibilidad, es un amor no correspondido. ¿Los chicos no pueden llorar o qué? Si estuviera llorando una chica, no os parecería mal.