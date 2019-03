Vasile, desesperado: el problemón que tiene con 'SV 2019' y 'GH' puede hundir a Jorge Javier Vázquez

Los realities con famosos están arrasando en Telecinco desde hace más de un año. Gracias a ello, la principal cadena de Mediaset España lidera cada mes pero hay un par de problemas que han obligado a Paolo Vasile a tomar unas cuantas decisiones drásticas.

El desastre Mediaset: pésimo Risto, mal 'GH Dúo', varios despidos y una barbie militar...

Habrá ‘Supervivientes 2019'. Será justo después de Semana Santa, lo que significa que habrá pocos días para reponerse de la final de ‘GH Dúo'. Y aunque este último no es, ni de lejos, el fenómeno social que supuso ‘Gran Hermano VIP 6', lo cierto es que, cada semana que pasa va ganando adeptos, así que normal que Mediaset quiera seguir con la fórmula.

Pero después del verano, lo lógico sería que Telecinco arrancara con ‘Gran Hermano 19', es decir, la versión original y anónima del concurso. Pues no. Las dos últimas ediciones, las presentadas por Jorge Javier Vázquez fueron un fracaso absoluto y según informa FormulaTV en Mediaset no se atreven a revivir el formato, aunque llevan casi dos años dándole un respiro.

Esto significa dos cosas: Que Jorge Javier Vázquez sirve para reírse y humillar a los famosos, no a los que no conoce nadie. Que lo admita. ‘GH' ha sido la gran mancha de su carrera, pero en cuanto lo hicieron VIP, triunfó.

Y otra cosa más. NO hay famosos. Fuentes cercanas a Mediaset cuentan a Periodista Digital que en Telecinco están desesperados por hacer los castings de ‘SV 2019' y de ‘GH VIP 8'. Se está llamando a muchas puertas pero no se llegan a cerrar a cuerdos. Pero el mayor problema es que ya los conocemos a todos, que nos van a agotar en breve y Vasile no tiene un plan de contingencia. Hay saturación de realities Vip y los famosos se agotan.

Como en Telecinco no tienen demasiada vergüenza, van a tirar por el camino de en medio y a repetir. De momento, Omar Montes, ex de Chabelita y concursante, hace menos de dos meses ) de ‘GH VIP 6' irá a Honduras (el mismo que instigó a un compañero para que abusara sexualmente de una chica en directo).

También suenas con fuerza Carlos Lozano (el personaje más violento de Teleicnco en mucho, mucho tiempo) y Rocío Carrasco Flores, la nieta de Rocío Jurado, la única que nunca ha estado en TV y que, aunque no haga nada en la isla, va a provocar mucho juego fuera (que eso también se tiene en cuenta).

Paolo Vasile tendría que pararse a pensar y darse cuenta de que las fórmulas se agotan, que hace años, los famosos no funcionaban y que va a volver a ocurrir. Está quemando la máquina y lo sabe.