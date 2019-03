Ataque feminista sin precedentes de Carlota Corredera contra Kiko Matamoros: "Llamar golfa a tu mujer es impresentable"

El sábado 2 de marzo de 2019, asistimos en el 'Deluxe' a uno de los espectáculos más bochornosos jamás emitidos en Telecinco (y la lista es larga). Kiko Matamoros y su ex mujer, Makoke, se insultaron de la peor de las maneras y al lunes siguiente, día 4 de marzo de 2019, en ‘Sálvame' los colaboradores se posicionaron de un lado o de otro. Sorprendente fue el discurso de Carlota Corredera contra Matamoros.

Kiko Matamoros reaparece en 'Sábado Deluxe' y la lía parda



"Golfa", "vaga" o "sucia" le dijo Matamoros, entre muchas otras cosas, a su exmujer , Makoke, el sábado 2 de marzo de 2019 en el ‘Deluxe'. Ella atacó llamándole "cornudo" o acusándole de tener poca inteligencia emocional por llevarse mal con cuatro de sus cinco hijos.

Era el primer cara a cara de la es pareja en un plató desde su divorcio. Y todo porque el juega a tener nueva novia , Cristina Pujol, y según Makoke, esta la ha insultado públicamente (cosa que no está clara)

El caso es hacer dinero, que se hable de ellos, y que les paguen por ser animales y por decirse bestialidades. ¿Alguien duda de que esto es todo un montaje?

Y aunque en ‘Sálvame' se ha rasgado las vestiduras por el circo de Matamoros y Makoke, el programa es el primer interesado en perpetuar esta guerra. Por ello, el lunes 4 de marzo de 2019, el espacio de Telecinco propuso a los colaboradores que se posicionaran a favor de Matamoros o de Makoke.

A favor de ella se posicionaron Raquel Bollo, Lydia Lozano y Gema López. Los que le daban la razón a Matamoros fueron Kiko Hernández y Rafa Mora, mientras que Terelu Campos y Belén Esteban, decidieron ser ‘neutrales'.

Cada uno de los colaboradores dio sus argumentos hasta que al final, Carlota Corredera, quiso mandarle un mensaje incendiario, primero, a la pareja:

Yo no me voy a extender porque estoy de acuerdo con muchas cosas que habéis dicho. Creo que mucho de lo que pasó el sábado no lo quería nadie, ni siquiera ellos dos.

Creo que Makoke tiró a dar. Cuando le llamó cornudo sabía lo que estaba diciendo, cuando le dijo que no tenía relación con sus dos hijos, también .