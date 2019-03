Ana Rosa Quintana pone en un aprieto a Candela ('GH Dúo') por la "bisexualidad" de Antonio Tejado

Antonio Tejado es uno de los personajes que más están dando de qué hablar tanto dentro como fuera de 'GH Dúo'. El 5 de marzo de 2019, Candela Acevedo, la que fue pareja de Tejado y exconcursante del reality de T5, acudió a ‘El programa de Ana Rosa' para hablar de las infidelidades de Tejado y de su posible bisexualidad.

Antonio Tejado se está convirtiendo en el gran protagonista de ‘GH Dúo', a pesar de que sus actitudes son tramposas, manipuladoras y agresivas. Cuando su ex pareja, Candela, fue repescada por unos días, el sevillano quiso acercarse a ella aunque acabase de terminar una relación con María Jesús Ruiz.

Entre su expulsión y su repesca, Candela se enteró de las muchas veces que Tejado le habría sido infiel. Él, en la casa de Guadalix lo negó todo pero cuando ella fue de nuevo expulsada, ha insistido que que Antonio le ha sido desleal en varias ocasiones, tanto con hombres como con mujeres.

El 5 de marzo de 2019, Candela visitó ‘El programa de Ana Rosa' y confirmó que ha "recibido muchos mensajes" de gente que dice haber estado con Tejado mientras que ella y él mantenían una relación. Y con gente queremos decir, chicos y chicas.

Chicos, por lo menos cuatro me han escrito. Me han nombrado sitios a los que él va normalmente. Yo me creo que Antonio ha tenido relaciones sexuales con hombres