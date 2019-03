Jorge Javier Vázquez da detalles de su 'tonteo' con un veinteañero: "Me recreo con cada parte de su cuerpo"

Nuevas 'aventuras' de Jorge Javier Vázquez, relatadas por él mismo. Ahora parece que el presentador de Telecinco está "tonteando" con un joven de 21 años y lo ha hecho público para deleite suyo y sorpresa de sus seguidores.

Vázquez, el presentador de TV que más habla de sí mismo, ha vuelto a decirse un post en su revista Lecturas para ‘reflexionar' sobre sus intimidades.

El 5 de marzo de 2019, Vázquez confesó su ligue (de momento sólo cibernético) con un veinteañero:

Hablo con F., un muchacho de 21 años con el que me escribo por IG. Es uno de los chicos más espectaculares que he visto en mi vida. Paso muchos ratos escudriñando sus fotos, recreándome en todas y cada una de las partes de su cuerpo. Me cuenta que esta noche no sale porque se está reservando para un fiestón que se celebra una vez al mes en Madrid y que es un auténtico despiporre.

Y esta anécdota la aprovecha Vázquez para reflexionar sobre su propia juventud (cómo no):

Yo a su edad salía muy poco. Vivía en Badalona con mis padres, me quedaba un año para acabar la carrera, y creo recordar que no sentaba muy bien en casa que llegara tarde. Aunque esto me daba igual, la verdad. Prefería lidiar con el cabreo de mi padre y disfrutar de la noche.

Porque seamos sinceros: a mí el trabajo me ha salvado la vida. Creo que una de las razones por las que trabajo tanto es porque así no salgo. La noche me ha gustado de siempre. Los bares, las discotecas e incluso los afters han sido para mí durante muchísimos años lugares santos. Me gustaba salir, beber, bailar, perder el control, llegar a casa del revés -a poder ser acompañado- y disfrutar la resaca de los domingos tirado en el sofá.

Me pregunta F. si echo de menos esa vida y le respondo con sinceridad que no. Me gusta salir de vez en cuando, pero ya no me lo paso bien. Y no porque la noche ya no es lo que era -ese es un argumento de abuelo cebolleta- sino porque tener que madrugar al día siguiente me convierte en un muermo. La culpa es mía, no de los otros

Y para concluir, una ‘amenaza':