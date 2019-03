María Lapiedra y Gustavo González pillados en su gran estafa: los dos están con un pie fuera de 'Sálvame'

Ya se sabía pero el 5 de marzo de 2019 se ha confirmado. María Lapiedra y Gustavo González han estafado a la audiencia. Han vendido una ruptura que no es tal y ese martes, en ‘Sálvame' se mostró la prueba definitiva de su mentira.

ANTECEDENTES: GUSTAVO Y MARÍA, LA RELACIÓN QUE NADIE SE CREE

El miércoles 20 de febrero de 2019, María Lapiedra y Gustavo González vendieron su ruptura amorosa en sendas exclusivas. Ella alegaba que él no le había dado su lugar en su vida, que no la había defendido ante sus hijos. El periodista, por su parte, dijo que la ex actriz porno le había hecho sentir "viejo y feo", que está obsesionada con la fama y que es demasiado ambiciosa.

El sábado 23 de febrero de 2019, la ex actriz porno se sentó ante Jorge Javier Vázquez en el 'Deluxe' y dijo verdaderas bestialidades de Gustavo, de su ex mujer y de sus hijos. Fueron declaraciones indecentes, provocadoras y dichas para dar de qué hablar.

El lunes 25 de febrero de 2019 Gustavo se sentó en ‘Sálvame' para responder a su ex pero ese día se supo que Lapiedra había intentado vender su boda con el paparazzi pero al ser rechazada, de pronto dijo que había roto con González. Es decir, que todo parece un montaje.

Durante toda la semana, tanto María como Gustavo aparecían en ‘Sálvame' para recalcar que ya no estaban juntos, que nunca se perdonarían el uno al otro. Mentira. Todo es mentira.

La montajista Lapiedra, Gustavo y sus amiguitas nos están tomando el pelo a todos

LA GRAN PILLADA: GUSTAVO Y MARÍA, JUNTOS EN VACACIONES

El martes 5 de marzo de 2019, ‘Sálvame' tiró, otra vez, de dramatismo. Nada más arrancar, Carlota Corredera, la presentadora, rompió la escaleta del día puesto que había llegado una foto a la redacción que haría que cambiaran todos los temas que tenían planeado para esa tarde.

Uno a uno, los colaboradores fueron viendo la fotografía en cuestión para cebar la noticia hasta que se llegó a una conclusión: Los protagonistas de la imagen eran Gustavo y Lapiedra.

La fotografía en cuestión era de ellos dos junto a unos amigos, el fin de semana anterior, en Zúrich. La imagen la subió en Instagram una amiga de Lapiedra pero a la hora fue retirada.

Los colaboradores se le echaron encima a Gustavo, llamándole "mentiroso y estafador" y acusándolo de haber permitido que su novia haya atacado a sus hijos de manera cruel.

Gustavo, acorralado, no sabía dónde meterse: