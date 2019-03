Vasile no perdona: descubra la razón real por la que continúan los ataques salvajes de Telecinco a Malú

El 4 de marzo de 2019, en ‘Sálvame' volvieron a machacar a Malú. Para el programa de Telecinco hablaron ex trabajadores de la cantante que no quisieron identificarse y que la tildaron de "diva, altanera y soberbia" . La otrora coach de ‘La voz' en Telecinco es ahora persona non grata en Mediaset. ¿Por qué? Porque, según sabemos, Paolo Vasile la habría vetado.

Desde que salió a la luz el supuesto romance entre Malú y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, toda la prensa del corazón se ha volcado con la noticia. Lo curioso de ‘Sálvame' es que, desde el principio, cargó contra la cantante. Al político le han tratado ‘bien', sin meterse demasiado con él, pero en cuanto a Malú, todos los días han ido sacando informaciones sobre su vida que la dejan en mal lugar.

Primero, en el plató, distintos colaboradores declararon que Malú "tiene un carácter difícil", que "nunca sale de su casa, que siempre tiene las persianas bajadas" y que no es fácil trabajar con ella. El programa mandó un equipo al domicilio de la que fue coach de ‘La Voz' para entrevistar a sus vecinos , quienes , por supuesto, la machacaron.

Malú, Alejandro Sanz, Manu Carrasco y Melendi, coaches de 'La Voz4' - 'Estamos facilones'.

Lo que ocurrió el lunes 4 de marzo de 2019 fue surrealista. En ‘Sálvame' se entrevistó a un par de personas que ocultaron su identidad (como si se estuviera hablando de un crimen) y que habían trabajado con Malú (suponemos que en ‘La Voz'). Estos ‘testigos' tacharon a la artista de "diva, soberbia y altanera" además de acusarla de "tener dos caras, delante y detrás de las cámaras". Al parecer, su equipo "le tiene miedo".

Qué casualidad que Malú sea ahora ‘víctima' de los ataques de Mediaset cuando antes, en la época en la que trabajaba en ‘La Voz', era intocable. En Telecinco (y en todas las cadenas) las cosas funcionan así. Cuando te vas o crees que has traicionado a la empresa, se ‘vengan'. En este caso, hay una historia detrás.

Según ha confirmado Periodista Digital, Telecinco tenía planeado hacer la versión española de ‘American Idol' para que Malú fuera su estrella principal pero en el último momento, la cantante se echó para atrás y el programa se terminó cancelando. La artista, pues, ya no es bienvenida de la cadena.