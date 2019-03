Que no nos engañen: la bronca que Carlota Corredera le echó a Gustavo González fue pura hipocresía

El 5 de marzo de 2019 Carlota Corredera se puso seria ante Gustavo González. Ambos tenían cuentas pendientes y han tardado años en 'resolverlas' en público, aprovechando que ese día, el colaborador de 'Sálvame' había sido descubierto en sus montajes y humillado públicamente. En realidad, Carlota tenía razón en su discurso, el problema es la ambigüedad con la que habla.

Antes de comenzar, un recordatorio. Hace años, María Lapiedra (pareja de Gustavo González) le contó a Laura Fa (otra colaboradora de ‘Sálvame') que Gustavo había encargado unas fotos de Corredera en bañador. Es decir, el paparazzi había traicionado a su presentadora. Luego se supo que González se había cabreado con Corredera por no habar confiado en él puesto que negaba tener relación alguna con dicho robado.

Esta polémica había hecho que la relación entre Gustavo y Corredera se enfriara pero no fue hasta el 5 de marzo de 2019 que ambos pusieran las cartas sobre la mesa.

Ese día se había descubierto que, probablemente, Gustavo y Lapiedra se habían inventado su ruptura para ganar dinero, por lo que nos habían engañado a todos. Los colaboradores de 'Sálvame' estaban atacando y humillando al paparazzi cuando Mila Ximénez, histérica, abrió el melón:

Entonces, Corredera tomó la palabra:

Me da pena porque, de verdad, tenga que sospechar de algún compañero. Pero me niego a vivir con miedo y a ir con cuidado de las cosas que hablo. Yo quiero seguir viniendo a trabajar como siempre, seguir hablando sin problemas, pero si hay alguien que se quiere aprovechar de lo que cuento, allá cada uno con su conciencia, porque la mía está limpia como una patena

Entonces, Carlota habló de cómo decidió exponerse ante el público y todo lo que eso conlleva. También se refirió a su pérdida de peso y al libro de autoayuda que escribió. Entonces, el espectador podía pensar, que la información que se había filtrado era que la presentadora había pedido a sus compañeros que cambiaran los tiros de cámara para disimular que había vuelto a engordar.

Pero Carlota no concretó. Siempre pasa lo mismo con ella. No habla claro.

Luego, la presentadora entró en el tema de las fotos robadas, imágenes que fueron definidas por Gustavo como "desagradables" (porque ella salía en bañador) , algo que terminó por cabrear muchísimo a Corredera:

Con desagradable, ¿a qué te refieres? ¿A que no aparecía favorecida? Gustavo, no te perdono que dijeras que habías conseguido que no se publicaran unas fotos desagradables cuando eran unas fotos mías en una piscina. Me parece absolutamente impresentable.