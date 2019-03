José María Gil Silgado a Mila Ximénez: "Adiós, borracha"

Momento vergonzoso el que ha sucedido en 'Sálvame' este miércoles 6 de marzo de 2019. José María Gil Silgado, ex pareja de María Jesús Ruiz (‘GH Dúo), ha entrado por teléfono y ha llamado "borracha" a Mila Ximénez.

Ximénez estaba comentando la gala del día anterior de ‘GH Dúo' y cómo la madre de María Jesús Ruiz le había dicho que no iba a permitir que su hija se vuelva a acercar con el que fue su pareja, José María Gil Silgado ya que hay una orden de alejamiento que le prohíbe estar cerca de la modelo.

Para aclarar los hechos, Gil Salgado ha entrado por teléfono y se ha enfrentado directamente a Mila, asegurando que la iba a demandar.

Ximénez, se rió del empresario y este colgó el teléfono no sin antes decir:

Mila explotó ante tal insulto y dijo:

Paz Padilla, la presentadora, ha querido tomar la palabra

Yo le doy las gracias a Gil Silgado pro entrar pero si no sabe mantener las formas, mejor que no vuelva a llamar.