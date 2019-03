La impactante reacción del padre de Ylenia ante el lío sexual de su hija con Antonio Tejado en 'GH Dúo'

Ylenia Padilla ha firmado su sentencia de 'muerte' en ‘GH Dúo'. ¿Por qué? Porque ha mantenido relaciones sexuales con Antonio Tejado y es España somos lo suficientemente machistas como para no perdonar ciertas cosas. Y si la de Benidorm sale expulsada se encontrará con el rechazo de su familia, tal y como ha expresado su propio padre en ‘Sálvame'.

El miércoles 6 de marzo de 2019 por la noche, en plena fiesta y bajo los efectos del alcohol, Ylenia y Antonio Tejado dieron rienda suelta a su pasión. Las imágenes no se han visto aún porque, según nos venden en Telecinco, son demasiado "fuertes para emitirlas". O también puede ser que sea una estrategia para que le gente vea la gala del jueves 7 de marzo de 2019.

El caso es que Ylenia se juega la expulsión con María Jesús Ruiz, quien también tuvo su tonteo con Tejado y que es la más 'odiada' de la casa, por lo que la rubia lo tiene complicado para salvarse (lo que no es compresible es que a Ylenia se la pueda ‘castigar' y Tejado siga ahí tan a gusto. O por no hablar de María Jesús, que jugó con la violencia machista).

El 7 de marzo de 2019, horas antes de la gala de ‘GH Dúo', en ‘Sálvame' hablaron del asunto y emitieron una conversación telefónica con el padre de Ylenia, al que le comunicaron lo que había hecho su hija la noche anterior con Tejado.

No me digas. ¡Qué disgusto me has dado! Estoy muy nervioso Egoístamente queremos que salga de la casa.