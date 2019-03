Lo que nadie se esperaba del 'cara a cara' entre Kiko Matamoros y Paz Padilla: ¿Nos han tomado el pelo?

Por fin llegó el día. El 7 de marzo de 2019, Kiko Matamoros y Paz Padilla se reencontraron en ‘Sálvame' después de que él la hubiera insultado en varias ocasiones. ¿Qué pasó? Nada.

¿DE DÓNDE VIENE LA GUERRA ENTRE PAZ PADILLA Y KIKO MATAMOROS?

Un par de meses antes, cuando se descubrió la relación entre Kiko Matamoros y la desconocida Cristina Pujol, Paz Padilla hizo un chiste sobre el pasado como gogó de Cristina que podía interpretarse como que, en realidad, podía haber sido prostituta. Este comentario molestó sobremanera a Matamoros, quien llamó "machista" a la presentadora y amenazó con ponerle una demanda.

Este último hecho fue la gota que colmó el vaso entre Paz y Matamoros quienes llevaban años demostrando que no se soportan.

Pero el 26 de febrero de 2019 pasó otra cosa. Ese día, Paz Padilla dejó claro que no se cree, para nada, la relación de Matamoros y Pujol, que para ella, todo es una estrategia comercial.

Paz Padilla, a lo mejor te deberías cortar porque se te va bastante la lengua

Un día después, Matamoros quiso vengarse de Paz Padilla alegando que:

Kiko recogió lo dicho por Paz y le recordó las 'meteduras de pata' que la presentadora ha hecho varias veces en el programa:

EL CARA A CARA MÁS ESPERADO (Y DECEPCIONANTE)

Paz Padilla y Kiko Matamoros no se habían visto desde hacía meses , es decir, que no habían ajustado cuentas, y el 7 de marzo de 2019 se reencontraron en el plató de ‘Sálvame'. Todo fue muy correcto. Se saludaron con dos besos y dieron paso a la sección de Matamoros.

En un momento dado, Paz hizo una gracia sobre sus 'patadas al diccionario' pero ahí se quedó el asunto. Como un ‘zasca' barato.

Pero antes de que Kiko se fuera, Paz le paró y le dijo:

Sé que tú conmigo has tenido una cosita. No he visto las cosas que has dicho, no he querido verlo. Quiero que sepas que llevamos diez años trabajando juntos, que yo creo que fuera de cámara te he mostrado cómo soy. (...) En el programa, puedo hacer comentarios, pero yo a ti, a tu vida, a tus relaciones no las juzgo ni opino siquiera, porque creo que somos ya dos personas muy maduras, con una trayectoria profesional, con nuestra vida, nuestra familia, nuestras mochilas, y yo entiendo a todo el mundo.

Entiendo que, en un momento dado, estás sometido a una presión y que, a veces cosas que yo digo, puede que no te sienten bien. Quiero decirte, de corazón, que no las digo para hacerte daño. De verdad, que no te juzgo. Cuando yo salgo de 'Sálvame', cuelgo el traje de faena y 'Sálvame' se queda aquí.