Tragedia para Isa Pantoja y Asraf: ataque en una discoteca e ingreso en urgencias

El sábado 9 de marzo de 2019, Asraf Beno fue ingresado en urgencias en un hospital madrileño, acompañado de su novia Isa Pantoja. Así lo contaron al día siguiente en el programa ‘Socialité' pero no fue hasta el lunes 11 de marzo que se supo realmente lo que había sucedido.

Según se supo en el programa presentado por María Patiño, la hermana de Kiko Rivera y el modelo fueron a las urgencias de un hospital madrileño, de donde salieron un par de horas después.

El propio ex concursante de ‘GH VIP 6' conformó a las cámaras de 'Socialité' que estaba bien pero no aclaró los motivos de su ingreso.

Pero el 11 de marzo de 2019, en 'El programa de Ana Rosa' se supo que el motivo había sido una agresión por la que a Asraf le habían puesto diez puntos en la frente.

Según Miguel Vila, testigo de los hechos:

Me encuentro a una Isa apoyada en la ambulancia, llorando, y me dice: ‘Yo sabía que esto iba a pasar'. Yo le pregunté si iba a denunciar y me dijo: ‘¿cómo se va a denunciar esto si no se pude? Les han echado.