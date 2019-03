Lo estábamos esperando: por fin alguien humilla a Paolo Vasile y donde más le puede doler

Tras ser atacada por muchos hinchas del Real Madrid que la acusaban (absurdamente) del fracaso de su equipo por su relación con el portero, Thibaut Courtois , se esperaba que Alba Carrillo apareciera en ‘Ya es mediodía' el lunes 11 de marzo de 2019 para aclarar la polémica pero no fue así. Su madre, Lucía Pariente, le ha declarado la guerra a Telecinco y al mismísimo Paolo Vasile.

Alba Carrillo metiéndole a 'Ya es mediodía' y Telecinco



Las dos derrotas consecutivas ante el Barça, una de ellas supuso la eliminación del Madrid en la Copa del Rey, y la eliminación de la Champions por parte del Ajax de Amsterdam, pusieron a los hinchas del Real Madrid en contra de Alba Carrillo.

Según loa aficionados madridistas, la culpa del que el portero de su equipo, Thibaut Courtois, no hubiese parado todos los goles que debiera sería de la que era su pareja, Alba Carrillo. Una acusación tan machista como absurda que provocó la ira de la modelo, quien cargó contra todos los que la machacaban y contra el propio Courtois.

Alba anunció el 10 de marzo de 2019 en Insagram que iba a dejar las redes sociales por culpa del linchamiento , por lo que se esperaba con expectación su habitual participación en el programa de Teleicnco, ‘Ya es mediodía'.

Pero los espectadores del espacio presentado por Sonsoles Ónega se quedaron sorprendidos al comprobar que justo ese lunes, Carrillo no participó en la ‘hora fresh' del programa. ¿Qué había pasado?

La madre de Carrillo, Lucía Pariente, dio la cara por su hija en redes sociales publicando una serie de mensajes que atacaban directamente a Paolo Vasile, Consejero Delegado de Mediaset España:

"12 meses, ¿12 QUÉ...? Señor Vasile, en su cadena mienten, acosan y denigran. ¿Tiene usted hijas? Porque nietas sí sé que tiene. Usted peina canas, igual que yo. No mienta y no engañe. #DOYLACARAPORMIHIJA. 😂😂😂😂 Jolín con las pizarritas. Hechos son amores y no buenas razones. VERGÜENZA POR TODOS/AS LOS/AS QUE PONGÁIS QUE DEJE EL TRABAJO. Eso no soluciona el problema, esto es social".