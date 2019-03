Lo que le han hecho a Terelu en 'Sálvame' es repugnante: Su hija va a casarse y ella sale huyendo

Dice Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, que se quiere casar. Lo raro de este asunto es que la madre no lo sabía y se enteró en directo el 12 de marzo de 2019 en ‘Sálvame'. La colaboradora, escandalizada, salió corriendo del plató para hablar con su hija. Fue un momento muy incómodo pero... ¿es todo mentira? ¿Se va a aprovechar el programa de esta charada absurda para hacer audiencia?

Así es el yerno de Terelu Campos

Llegaba el final del programa y Kiko Hernández dijo tener una 'bomba' informativa en su móvil. Según el colaborador, al día siguiente (es decir, el miércoles 13 de marzo de 2019) una revista iba a publicar que Alejandra Rubio "tiene planes de boda" con su novio, Álvaro Lobo.

Kiko le leyó la noticia en directo a la madre de Alejandra, Terelu, quien no sabía nada del asunto. La cara de Campos se iba descomponiendo por segundos.

Yo no sabía nada de esto. No tenía ni idea. Por supuesto que no estoy de acuerdo con esto porque, principalmente, son muy jóvenes.