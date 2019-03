Así extorsiona y machaca Vasile a sus enemigos: ¿Quiénes son sus nuevas víctimas?

Malú era la gran estrella de Telecinco cuando era 'coach' de 'La Voz' pero ahora la critican continuamente desde Mediaset. A la par, todo apunta que María Teresa Campos ya no trabaja en el grupo de comunicación. Es un clásico de Paolo Vasile, explotar a sus personajes y luego, si le traicionan, cargar contra ellos. ¿Cómo? Con 'Sálvame', por su puesto.

Paolo Vasile es un visionario. Eso nadie lo duda. El 'jefazo' máximo de Mediaset España controla cada departamento de su empresa y ha creado un modelo televisivo rentable, líder y, para bien y para mal, único. Es un animal para los negocios y en las distancias cortas es un alguien accesible, divertido y muy culto.

Pero el italiano también tiene fama de impulsivo, de ser alguien de blancos y negros, de filias y fobias, de adorarte y después darte la patada.

Hay muchos ejemplos de personajes que han pasado por Mediaset, que han conocido la gloria pero que luego, sin previo aviso, o bien han recibido la patada o han sido relegados al banquillo.

LOS PROGRAMAS DEL CORAZÓN: EL ARMA DE VASILE PARA MACHACAR A SUS TRAIDORES

Luego lo analizaremos con profundidad pero el caso de Malú, la nueva 'enemiga' de Mediaset, es revelador. Vasile ha utilizado 'Sálvame' para vengarse, para sacar sus trapos sucios.

El programa de La fábrica de la tele, no sólo vive de sacar los trapos sucios de sus trabajadores sino que aprovechan para atacar al que ya no es bienvenido en la cadena o, simplemente, trabaja en la competencia.

Un ejemplo. David Bustamante y su ex mujer, Paula Echevarría. Cuando ambos trabajaban en Antena 3 (él en 'El número 1' y ella en Velvet') en los distintos programas de corazón de Mediaset les atacaron hasta llegar al acoso. Pero, de repente, ella fichó por Mediaset y ya nadie se atreve a hablar mal de la actriz.

Vasile hace lo que haría cualquiera en su lugar. Utilizar lo que tiene a su alcance para ajustar cuentas personales (la prensa, actualmente, funciona así) ¿Es ético? No, pero sí es efectivo. Lo hacen en todas las cadenas. Simplemente es que en Telecinco lo explotan con más morbo.

De estas malas artes del italiano se ha escrito mucho pero vayamos a sus últimas 'víctimas'y es que en las últimas semanas nos han llamado mucho la atención varios casos.

MALÚ: LO QUE TODOS SABÍAMOS

Desde que salió a la luz el supuesto romance entre Malú y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, toda la prensa del corazón se ha volcado con la noticia. Lo curioso de 'Sálvame' es que, desde el principio, cargó contra la cantante. Al político le han tratado 'bien', sin meterse demasiado con él, pero en cuanto a Malú, todos los días han ido sacando informaciones sobre su vida que la dejan en mal lugar.

Qué casualidad que Malú sea ahora 'víctima' de los ataques de Mediaset cuando antes, en la época en la que trabajaba en ‘La Voz', era intocable. En Telecinco (y en todas las cadenas) las cosas funcionan así. Cuando te vas o crees que has traicionado a la empresa, se 'vengan'. En este caso, hay una historia detrás.

Según ha confirmado Periodista Digital, Telecinco tenía planeado hacer la versión española de ‘American Idol' para que Malú fuera su estrella principal pero en el último momento, la cantante se echó para atrás y el programa se terminó cancelando. La artista, pues, ya no es bienvenida de la cadena.

MARÍA TERESA CAMPOS: VENGANZA A FUEGO LENTO

Pues según publicó El Español el 8 de marzo de 2019, María Teresa Campos no habría renovado su contrato de larga duración con Mediaset España. Ya está, adiós a uno de los grandes rostros de Telecinco.

La matriarca del clan Campos lleva tiempo esperando un programa propio que no llega, convirtiéndose en un fantasma por los pasillos de la empresa.

Pero la historia de Campos y Vasile tiene mucha tela que cortar. Recordemos que en Telecinco, María Teresa se convirtió durante décadas en la reina de las mañanas pero Antena 3 le ofreció más dinero y se fue. Vasile fichó a Ana Rosa Quintana en su lugar y Campos incluso llegó a insultar al italiano en directo desde la competencia (le llamó "gilipollas al que no quieren en su país").

Pero María Teresa regresó a Telecinco junto a sus hijas. Durante años le fue bien con '¡Qué tiempo tan feliz!' Pero se la quitaron de encima en cuanto la audiencia bajó.

Luego, el italiano las 'humilló' con el reality de 'Las Campos' y dejando a la matriarca sin programa (hasta que se ha ido) y relegando a Terelu a ser una mera colaboradora de 'Sálvame' cuando antes hacía las labores de presentadora en el 'Deluxe' cuando Jorge Javier se ausentaba.

CARMEN ALCAYDE: MOTIVOS OCULTOS

La que fue presentadora de 'Aquí hay tomate' llevaba 12 años colaborando para el debate de 'GH' en todas sus versiones (la anónima y la VIP) pero ya en 2017, no la invitaron como colaboradora del reality, algo que ha vuelto a ocurrir este 2018 y en 2019 en 'GH VIP 6' y 'GH dúo'.

Hay que recordar que en el verano de 2017, Alcayde también se fue repentinamente del programa en el que empezó a participar, 'Me lo dices o me lo cantas'. Hubo rumores de que en la cadena no querían a la colaboradora y que por eso el programa había sufrido tantos retrasos

Ahora, Alcayde ha terminado en Telemadrid, con 'Aquí hay madroño'.

OTROS CASOS: RISTO, ARGÜIÑANO, MERCEDES MILÁ, PEDRO GRACÍA AGUADO

Karlos Argüiñano, Mercedes Milá, Pedro García Aguado y Mercedes Milá también se fueron de mala manera de Mediaset. El único que ha regresado ha sido Risto Mejide pero al igual que el resto fue acusado, en su momento, de pesetero y de ambicioso.

Si yo fuera Paula Echevarría (que cuando trabajaba en Antena 3 atacó sin piedad a Mediaset) tendría miedo. Mucho miedo.