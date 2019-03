Las dos caras de Jorge Javier Vázquez que le han hundido en 'GH Dúo'

Llama la atención que en Telecinco estén usando el machismo y los abusos de género para generar audiencia. Es su nuevo comodín y puede estallarles en la cara. Y para ejemplificarlo, lo que ocurrió el 14 de marzo de 2019 en la gala de 'GH Dúo' en la que Antonio Tejado fue, por fin, el expulsado.

El martes 12 de marzo de 2019, Jorge Javier Vázquez abroncó con una dureza extrema a Alejandro Albalá por sus comportamientos celosos (rozando lo patológico) y machistas.

El presentador hizo bien, en realidad, porque hay actitudes que no se pueden tolerar en TV. El problema es que, en paralelo, Vázquez y medio Telecinco estaban haciendo un lavando de imagen de Antonio Tejado después de cómo ha actuado durante casi tres meses.

A Telecinco no le interesaba la expulsión de Tejado porque le habían convertido en la estrella de 'GH Dúo'. Era el que más vida daba y su forma de dar juego era manipular, atosigar y gritar. Por no hablar de sus bromas machistas y su lamentable forma de hablar del feminismo.

Todos los comentaristas de Mediaset estaban de acuerdo en que Tejado, como persona, no valía mucho pero que como concursante era una joya, tanto que no se podían permitir perderle. De ahí que en las últimas semanas, en muchos programas se intentó lavar la imagen del sevillano con la esperanza de que no le expulsaran.

Pero la audiencia no hizo caso, bien, y el 14 de marzo de 2019 el sobrino de María del Monte se fue a casa. Eso sí, ver a Jorge Javier rindiéndose a los pies de Tejado, llamaba bastante la atención.

Eres mentiroso, manipulador, chismoso, egocéntrico, narcisista... Lo tienes absolutamente todo. Pero a partir de ahora eres don Antonio Tejado. Te has comido el concurso.

Dijo un Vázquez literalmente de rodillas ante el exconcursate. Y aunque el catalán apuntó que no estaba de acuerdo con los pensamientos de Tejado, le volvió a repetir que sin él, el programa habría sido aburrido. ¿Entretenido significa ser machista y violento? Parece ser que sí.

¿Qué va a pasar ahora sin Antonio Tejado? Hay que inventarse a otro villano al que poder 'salvar' después. Para poder limpiar la imagen de alguien, hay que ensuciarle primero. Es lo que le está pasando a Alejandro Albalá.

El exmarido de Isa Pantoja fue duramente criticado el 12 de marzo de 2019 por el propio Jorge Javier por sus actitudes celosas y machistas para con Sofía Suescun.

En la gala del 14 de marzo de 2019 la madre de Alejandro le pidió a Vázquez que se disculpara por la actitud que tuvo con su hijo pero él se negó.

Ahora Alejandro es el malo, pero es todo un truco. Enseguida cambiarán las tornas. Quieren a un nuevo Tejado, alguien a quien odiar para luego beatificarle. Da grima.