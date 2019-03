Sexo, crímenes y strippers: Antena3 se calienta con 'Toy Boy'

Tíos buenos, sexo, poder, dinero, crímenes y Fuengirola. Esta es la más que apetecible carta de presentación de ‘Toy Boy' serie producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Plano a Plano. Un Thriller ambientado en la Costa del Sol que se va a convertir en una de las grandes promesas para este 2019. Periodista Digital viajó al rodaje, charló con sus protagonistas y con sus creadores y sólo podemos decir una cosa: ‘Toy Boy' promete entretenernos y calentarnos. Mucho.

Trailer de 'Toy Boy': Antena3 pone toda su carne en el asador en su nueva serie.



En el paseo marítimo de Fuengirola hay una discoteca llamada 'Inferno' que es todo lo que puedes esperar de un lugar así en un sitio como ese. La entrada es entre impresionante y cutre, veraz en su contexto. Todo negro, rojo y dorado. Típico local de playa, encantadoramente kitsch. Y resulta que es mentira. Bueno no del todo. La discoteca como tal existe pero el nombre, el logo y demás es creación del departamento del arte de ‘Toy Boy', la nueva ficción de Antena3 que parece alejarse del antaño cartón piedra clásico de las series patrias para abrazar el naturalismo ambiental.

Y aunque el local o el entorno no sean del agrado de un servidor, en 'Toy Boy' por lo que se apuesta es por la belleza. La belleza masculina, de hecho. Y es que, tras quedarnos 'fascinados' por la recreación del ‘Inferno', nos adentramos para asistir, con la boca abierta, a un espectáculo de 'boys'-strippers masculinos- que forma parte de la trama de la serie. Y allí están, repitiendo una y otra vez un baile erótico, cinco tiarrones que van a dar mucho de qué hablar. Ninguno de ellos es famoso pero lo van a ser.





Antena3 está vendiendo ‘Toy Boy' mostrando carne masculina (por fin la mujer no es el único objeto de deseo) y es buena idea como estrategia. Nadie se va a quedar indiferente cuando se tope con los carteles y los anuncios de la serie y ya no hablemos de cuando la vean en la plataforma en la que luego la emitan (En Netflix lo va a petar, seguro).

Pero los espectáculos eróticos son la excusa de venta. Aquí hay mucho más. Es un thriller que promete adrenalina a raudales y una forma distinta ( y poco explotada) de abordar las brechas de género, el machismo y el culto por la belleza.

El casting lo integran auténticos actores nóveles como Jesús Mosquera, José de la Torre, Raudel Raul Martiato, Carlo Constanzia y Carlos Scholz (los boys) junto a nombres ya consolidados como María Pedraza (Élite'), Cristina Castaño (‘La que se avecina'), María Pujalte ('Los misterios de Laura') y Pedro Casablanc (Mar de plástico).





Durante el rodaje, la cena posterior en Málaga y en la rueda de prensa del día siguiente se podía percibir el buen rollo que hay entre casi todos los actores. Y es bonito entrevistar a los nuevos, a los que no son profesionales, enfrentados, por primera vez a la prensa.

Jesús Mosquera, el protagonista, estaba nervioso pero es sencillo a más no poder. Habla con humildad de la oportunidad que le han dado. Él era futbolista profesional, no pensaba en la actuacción como salida laboral y sin embargo se ha entregado a la causa. Reflexiona sobre el arte del actor con persectiva, con entusiamo y respeto. Espero que cuando sea una estrella, que lo será, no pierda la perspectiva.

¿DE QUÉ VA 'TOY BOY'?

La historia se centra en Hugo Beltrán (Jesús Mosquera) es un stripper joven, guapo y despreocupado. Una madrugada se despierta en un velero, tras una noche de fiesta y excesos, al lado del cadáver quemado de un hombre. Es el marido de Macarena, su amante (Cristina Castaño), una mujer madura y poderosa con la que mantenía una tórrida relación sentimental de alto voltaje sexual.

Hugo no recuerda nada de lo que ocurrió la noche del crimen, pero está seguro de que él no es el asesino, sino la víctima de un montaje para inculparlo. Tras un rápido juicio es condenado a quince años de cárcel.

Siete años más tarde, en la cárcel recibe la visita de Triana Marín (María Pedraza), una abogada joven que, en representación de un importante bufete, se ofrece a ayudarlo, reabrir el caso y tratar de demostrar su inocencia en un nuevo juicio.

Hugo desconfía del ofrecimiento. ¿Por qué una empresa de abogados importantes iba a querer ayudarlo? ¿Qué quieren a cambio?

Triana consigue la anulación de la condena y Hugo sale de la cárcel, en libertad condicional y pendiente de la celebración de un nuevo juicio en el que tendrán que ser capaces de demostrar su inocencia.

A partir de este momento, Triana y Hugo tendrán que trabajar juntos para intentar desenmarañar una compleja trama que llevó a una persona inocente a la cárcel. Una relación que no será fácil. Pertenecen a mundos diametralmente opuestos; ella es una abogada con un futuro prometedor, trabajadora, responsable y brillante. Él un amo de la noche, expresidiario y considerado un asesino por todo el mundo excepto por él mismo. Una víctima que busca justicia... y venganza.



Málaga, Fuengirola, Vélez-Málaga, Torremolinos, Mijas, Marbella, Estepona o Benalmádena son algunas de las localidades que acogen las grabaciones de este thriller producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Plano a Plano (‘Allí abajo').

‘Toy boy' está creada por César Benítez, Juan Carlos Cueto y Rocío Martínez. César Benítez, Sonia Martinez, Emilio A. Pina, Juan Carlos Cueto, Rocío Martínez y Emilio Amaré son los productores ejecutivos de esta nueva serie de Antena 3. Iñaki Mercero y Javier Quintas son los directores de la serie mientras que Juan Carlos Cueto y Rocío Martínez estarán al frente del equipo de guion en el que se encuentran: Almudena Ocaña, Fernando San Cristóbal, Pablo Roa y Ramón Tarrés.