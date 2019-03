Terelu Campos, rota de dolor, en directo: "¿Quién va quererme así?"

Terelu Campos dijo en ‘Sálvame' que ha renunciado al sexo y a la pareja. Esta confesión le ha servido de excusa al programa para que el viernes 15 de marzo de 2019 ‘invitase' a la colaboradora a someterse a una terapia psicológica en directo en la que ha tenido que enfrentarse a sus complejos físicos.

El 13 de marzo de 2019, Terelu se sinceró en ‘Sálvame' y reconoció que, tras su enfermedad y con todo lo que ha implicado física y emocionalmente, ya no le interesa el amor:

"Esto son etapas en la vida. Me hace mucha gracia porque me he pasado muchos años que terminaba con una pareja y empezaba con otra y siempre me decíais que si yo no podía estar sola.

Te mentiría si te dijera que con todo esto que me ha ocurrido se me ha pasado por la cabeza que mi vida amorosa ya se había acabado. Lo he sentido así.

Yo salgo por las noches y ni miro a los tíos, pero miro mi vida y tengo cosas estupendas, me gusta mi trabajo.