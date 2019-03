El enfrentamiento más duro entre Gema López y Gustavo González: "Ya es tarde para disculpas. No tires balones fuera"

Después de descubrir que Gustavo González había filtrado información personal de su amiga y compañera de ‘Sálvame', Gema López, ambos se han visto las caras este 18 de marzo de 2019.

María Lapiedra contó 13 de marzo de 2019 en Lecturas que su ex, Gustavo González le dio datos de la separación de su colega y amiga Gema López, además, de desvelarle que tenía un "lío" con un compañero de trabajo.

La montajista Lapiedra, Gustavo y sus amiguitas nos están tomando el pelo a todos

Dolida, Gema López aclaró el jueves 14 de marzo que no iba a entrar en debates y que si tenía que hablar con su compañero sería en la intimidad, y no ante las cámaras. Por su parte, al día siguiente, Gustavo decidía zanjar el tema por respeto a Gema pero sus compañera, Mila Ximénez y Belén Esteban, cargaron duramente contra el paparazzi.

El lunes 18 de marzo de 2019 llegó el gran momento. Gema López y Gustavo González se vieron las caras y aunque los dos fueron muy correctos, la periodista fue tajante:

Yo no voy a llenar de gasolina motores ajenos. Yo me he ganado el respeto y otros lo han perdido. A mí no me hacen falta perdones. Creo que has tenido mucho tiempo pero ahora es tarde. Allá cada uno con sus actos. Yo vivo muy tranquila, Gustavo,