Risto se atreve a decir lo que nunca había contado sobre su despido de 'OT' y tiemblan los cimientos de Telecinco

El 17 de marzo de 2019, la actriz Itziar Castro acudió al 'Chester' de Cuatro y le confesó a Risto cómo había sido despedida de 'Operación Triunfo 2018' (TVE). Esto animó a Risto Mejide (como buen narcisista que es) a hablar de su marcha de ese mismo programa cuando este se emitía en Telecinco. El misterio está resuelto: a Risto le dieron la patada de la peor manera posible.

Cuando 'OT' regresó a la televisión de la mano de Telecinco, consiguió un gran éxito gracias, entre otras cosas, a Risto Mejide como miembro del jurado. La audiencia esperaba ansiosa las valoraciones del publicista, siempre incisivas y polémicas.

Pero tras varias temporadas, la actitud de Risto se hacía cada vez más incómoda, hasta el punto de que el presentador de 'OT', Jesús Vázquez, se enfrentó a él en directo acusándole de homófobo.

Un día, sin previo aviso, Risto no apareció más y cuando 'OT' regresó en 2011 ya sin el publicista y fue un rotundo fracaso (lo que provocó que 6 años más tarde el programa fuese recuperado por TVE).

Tras muchas especulaciones y silencios, el 17 de marzo de 2019, por fin se supo la verdad, o al menos la versión de Risto. El presentador del ‘Chester' (Cuatro) aprovechó la visita de Itziar Castro-despedida el año anterior como profesora de interpretación de ‘OT', para revelar cómo fue su marcha el talent diez años atrás.

Me despidieron por teléfono. Y lo hizo una persona que no tenía nada que ver con quién me había contratado"