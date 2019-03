Jorge Javier Vázquez 'exporta' su drama y entra en directo en 'Sálvame': "Me desmayé. Podría haber terminado fráncamente mal"

Tras saberse que Jorge Javier había sufrido un ictus, el presentador ha querido hablar en directo con sus compañeros de 'Sálvame' este miércoles 20 de marzo de 2019. El gesto ha sido generoso y amable, pero recordemos que Vázquez sigue en el hospital y le han pedido que guarde reposo absoluto.

El 17 de marzo de 2019, Jorge Javier Vázquez tuvo que cancelar la función de su espectáculo ‘Grandes éxitos' que tenía prevista para esa noche en Tudela y fue ingresado en un hospital en Madrid.

Tras ser operado de urgencia, el 20 de marzo de 2019, se publicó el parte médico del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid en el que se explicaba que Vázquez ingresó en el hospital el pasado día 16 de marzo con un cuadro de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático que fue tratada por vía endovascular con un resultado plenamente satisfactorio".

Ese miércoles día 20. Vázquez publicó un post en su blog de Lecturas en el que confirmaba haber sufrido un ictus y daba detalles de todo el proceso, desde que empezó a dolerle la cabeza hasta que decidió ir al hospital

Según contó Carlota Corredera en ‘Sálvame', a Vázquez le han obligado a guardar reposo absoluto y evitar cualquier tipo de estrés, pero el presentador ha querido, además de escribir el mencionado post, hablar con sus compañeros de 'Sálvame'.

El presentador ha hablado con Paz Padilla en directo y mientras que sus compañeros aplaudián y lloranban, Vázquez dijo:

Muchísimas gracias por todo el cariño recibido. No puedo ver muhco la tele, no puedo veros las caras porque me pongo a llorar. Ha sido un episodio que podría haber terminado frácamente mal.

Entré el sábado con un dolor de cabeza terrible. El fin de semana anterior me desmayé. Estuve inconciente unos 10 minutos. Y durante una gala de 'GH Dúo' tuve que avisar al servicio médico.

Me hicieorn un scáner y dectectaron una manchita en el cerebro. En ningun momento he querido tapar cualquier signo de lo que me pasaba pero es que yo no sabía nada.

Me dijeron que me iban a hacer un cateterismo para descartar y yo estaba muy tranquilo. Escuché al doctor decir que ahí había algo muy grave. Me subieron a la habitación y me dijeron que me tenían que operar. Veía a los médicos con muy mala cara.

Tenía miedo por mi madre principalmente.

Aún hay peligro y me han recomendado un mes de reposo absoluto.

Lloro cuando os veo a vosotros.

Mi cuñado me dijo que me habían operado el mismo día que, hace 20 años, habían operado a mi padre dle tumor que se lo llevó.