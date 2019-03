Jorge Javier Vázquez: “He sufrido un ictus. Lo que más me inquieta no es mi muerte”

Jorge Javier Vázquez fue operado de urgencia el 18 de marzo de 2019. El presentador no podrá acudir a trabajar en unas cuantas semanas. El miércoles 20 de marzo, el catalán rompió su silencio en su blog de Lecturas

El 17 de marzo de 2019, Jorge Javier Vázquez tuvo que cancelar la función de su espectáculo ‘Grandes éxitos' que tenía prevista para esa noche en Tudela y según se informó en ese momento, fue ingresado en urgencia en dicha localidad.

Al día siguiente, Vázquez fue operado ya en Madrid y según informa la revista Hola, la causa del ingreso habría sido un "cuadro de estrés".

Pero no todo es cierto y el martes 19 de marzo de 2019, Carlota Corredera, sustituta de Vázquez en ‘Sálvame', arrancó el programa rodeada de los colaboradores y visiblemente emocionada, la gallega informó del estado de salud de su compañero, confirmó que había sido operado pero no especificó con él.

Al día siguiente, 20 de marzo de 2019, se publicó el parte médico del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid en el que se explicaba que Vázquez ingresó en el hospital el pasado día 16 de marzo con un cuadro de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático que fue tratada por vía endovascular con un resultado plenamente satisfactorio".

JORGE JAVIER ROMPE SU SILENCIO

Ese miércoles día 20. Vázquez publicó un post en su blog de Lecturas en el que confirmaba haber sufrido un ictus y daba detalles de todo el proceso, desde que empezó a dolerle la cabeza hasta que decidió ir al hospital

El presentador reflexionó sobre la muerte, sus seres queridos, el tipo de TV que hace y sobre su ex, Paco, quien no se ha pespegado de él en todo momento.