Así ha sido la conversación privada entre Ana Rosa Quintana y el hospitalizado Jorge Javier Vázquez

Todo Telecinco (y media España) está muy pendiente de la salud de Jorge Javier Vázquez después de que el presentador de Telecinco sufriera un ictus por el que tuvo que ser operado de urgencia el 18 de marzo de 2019. Sus compañeros se han volcado con él y entre ellos, Ana Rosa Quintana, quien el 21 de marzo confesó en su programa cómo había sido la conversación privada que había tenido con Vázquez el anterior.

Así se refirió Ana Rosa Quintana el 21 de marzo de 2019, a la charla que había tenido con Jorge Javier Vázquez mientras que el presentador de ‘GH Dúo' estaba hopitalizado.

Quintana no dio demasiados detalles pero si quiso remarcar que su colega está animado y que no ha perdido su sentido del humor.

Quintana es uno de los numerosos famosos que se han preocupado por el estado de salud de Vázquez , de hecho, ese día ‘En el programa de Ana Rosa' todos los colaboradores quisieron mandarle mensajes de apoyo al presentador.

EL ICTUS DE JORGE JAVIER VÁZQUEZ

Pero Vázquez ha sido el primero en hacer pública su situación. Recordemos que tras ser operado de urgencia, el 20 de marzo de 2019, se publicó el parte médico del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid en el que se explicaba que Vázquez ingresó en el hospital el pasado día 16 de marzo con un cuadro de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático que fue tratada por vía endovascular con un resultado plenamente satisfactorio".

En primer lugar, ese mismo miércoles, Vázquez publicó un post en su blog de Lecturas en el que confirmaba haber sufrido un ictus y daba detalles de todo el proceso, desde que empezó a dolerle la cabeza hasta que decidió ir al hospital.

Pero el ‘plato fuerte' fue cuando Vázquez llamó a su propio programa, ‘Sálvame' para aclarar que está bien, que no va a continuar con ‘GH Dúo' (será sustituido por Jordi González) y ha dejado en el aire su participación en ‘Supervivientes' puesto que, como mínimo, tiene que guardar reposo absoluto durante un mes.

Entre otras cosas, Vázquez le dijo a sus compañeros de ‘Sálvame':

Muchísimas gracias por todo el cariño recibido. No puedo ver mucho la tele, no puedo veros las caras porque me pongo a llorar. Ha sido un episodio que podría haber terminado francamente mal.

Entré el sábado con un dolor de cabeza terrible. El fin de semana anterior me desmayé. Estuve inconsciente unos 10 minutos. Y durante una gala de 'GH Dúo' tuve que avisar al servicio médico.

Me detectaron una manchita en el cerebro. En ningún momento he querido tapar cualquier signo de lo que me pasaba pero es que yo no sabía nada.

Me dijeron que me iban a hacer un cateterismo para descartar y yo estaba muy tranquilo. Escuché al doctor decir que ahí había algo muy grave. Me subieron a la habitación y me dijeron que me tenían que operar. Veía a los médicos con muy mala cara.