La gravísima acusación que puede acabar con Kiko Matamoros y con 'Sálvame' para siempre

Kiko Matamoros ha dicho varias veces que tiene importantes deudas con Hacienda y que tiene el sueldo embargado, en parte. Por eso, el 21 de marzo de 2019, su compañero de ‘Sálvame', Diego Arrabal, causó un auténtico terremoto en Telecinco al preguntar cómo le pagan a Matamoros en el programa.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Para entender por qué Diego Arrabal ha cargado tan duramente contra Matamoros y contra 'Sálvame' hay que repasar un par de datos. María Lapiedra contó 13 de marzo de 2019 en Lecturas que su ex, Gustavo González le dio datos de la separación de su colega y amiga Gema López, además, de desvelarle que tenía un "lío" con un compañero de ‘Sálvame'

Dos semanas después, el también colaborador de ‘Sálvame', Rafa Mora, apuntó que el supuesto ‘amante' de Gema esta ese día, 19 de marzo de 2019, allí en plató. Había cuatro opciones: Gustavo González, Antonio Montero, Kiko Hernández y Diego Arrabal.

Después, por un comentario de Mila Ximénez deducimos que se trataba de Diego Arrabal y el día 20 de marzo, Kiko Matamoros lo dijo claramente y estalló el drama.

DIEGO ARRABAL CONTRA 'SÁLVAME'

Al día siguiente, 21 de marzo, María Patiño, contó la verdad de la polémica de Diego Arrabal y Gema López. Según la periodista, no hubo ni relación ni tonteo solo que Diego pudo confundir determinados sentimientos hacia Gema, se lo habría contado a Gustavo y él habría distorsionado la historia al contársela a su novia, María Lapiedra.

Diego llamó por teléfono a Sálvame y se enfrentó a sus compañeros y a la presentadora, Carlota Corredera:

No todo vale en la vida, en la conciencia de cada uno quedará. Estoy hablando desde la dirección hasta el que limpia el plató. Sé que me teníais muchísimas ganas desde arriba hasta abajo

LA GRAVE ACUSACIÓN DE ARRABAL CON RESPECTO A MATAMOROS

Pero lo grave llegó cuando Arrabal quiso atacar a Matamoros y preguntó:

Lo que Arrabal estaba insinuando es que la productora de 'Sálvame' (y por lo tanto Telecinco) estarían pagando en 'negro' a Matamoros.

Aquí, Carlota Corredera se enfadó mucho con Arrabal:

No insinúes nada, Diego, que tenga que ver con el programa. No pongas en duda lo que hace la productora de 'Sálvame'. No sé cómo cobra Kiko en otros trabajos pero aquí te aseguro que no se hace nada malo.