Jorge Javier Vázquez sale del hospital: Charla surrealista con Ana Rosa y 'dardos' a VOX

Este viernes 22 de marzo de 2019, Jorge Javier Vázquez ha hablado por primera vez momentos después de recibir el alta hospitalaria tras ser operado de urgencias por un ictus. Desde el hospital de La Zarzuela, el presentador ha mostrado su buen sentido del humor al hablar para 'El programa de Ana Rosa Quintana'.

Seis días después de su ingreso hospitalario, y tras ser operado de un ictus, Jorge Javier Vázquez ha sido dado de alta y ha atendido a los medios, entre ellos, ha charlado en directo con Ana Rosa Quintana, su compañera de Telecinco.

Con mucho humor, el presentador de ‘GH Dúo' le ha confesado a Ana Rosa Quintana:

Llevo una semana y entré para un día. Seguro que ahora dicen que he aprovechado para hacerme una lipo o ir al tinte. Ya que estaba, me lo habría hecho.

Me tienen que hacer una prueba en un mes para saber si puedo volver al trabajo o no. No tuve ninguna secuela del desmayo de Marrakech. Perdí el conocimiento dos o tres minutos y me desperté sin ningún tipo de síntoma. No vomité ni nada. Seguí con mi viaje y cogí el avión, que eso sí que podría haber sido trágico y a partir del martes o miércoles notaba unos dolores de cabeza que no se me iban tomando ibuprofeno y descansando

Y con humor, ha hecho un chiste sobre VOX y su intención de liberalizar las armas:

Lo primero que voy a hacer es comprar un arma para tener en casa por si entra alguien en casa, claro. Podemos ensayar con mucho marica, que como hay tantos...

Y para colmo, Vázquez ha confesado algo íntimo:

Me he reencontrado con mi ex, que me daba mucha vergüenza después de un año y pico. Al verle, he pensado: ésta es la mía y me estoy aprovechando de la situación. Le digo: Paco, tráeme un descafeinado; Paco, un descafeinado, que he estado a punto de morirme

Además, riendo, el presentador ha confesado que :